পিআরসহ ৫ দাবি নিয়ে ইসলামী আন্দোলনের সঙ্গে ১২ দলের মতবিনিময়

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৩২ পিএম, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
পিআর পদ্ধতি চালুসহ ৫ দফা দাবির পক্ষে রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে মতবিনিময় সভা করেছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ও দেশের ১২টি রাজনৈতিক দল।

রোববার (২৮ আগস্ট) বিকেলে রাজধানীর পুরানা পল্টনে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এ সভা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন দলটির মহাসচিব অধ্যক্ষ হাফেজ মাওলানা ইউনুস আহমদ।

সভায় অংশ নেন গণ আজাদী লীগের সভাপতি মুহাম্মাদ আতাউল্লাহ খান, বাংলাদেশ পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান মু. সিদ্দিকুর রহমান খান, বাংলাদেশ যুব বাঙালীর চেয়ারম্যান মু. তোফাজ্জল হোসেন, বাংলাদেশ একুশে পার্টির মহাসচিব এসএম জাকির হোসেন, মুভমেন্ট ফর প্যালেস্টাইন এর প্রধান সমন্বয়কারী মু. হারুনুর রশীদ খান, বাংলাদেশ জনতা ফ্রন্টের চেয়ারম্যান মুহাম্মাদ আবু আহাদ আল মামুন, বাংলাদেশ গণঅধিকার পার্টির চেয়ারম্যান সরকার মু. আব্দুস সাত্তার, বাংলাদেশ জাস্টিস পার্টির চেয়ারম্যান আবুল কাসেম মজুমদার, বাংলাদেশ নতুন ধারার জনতার পার্টির আহ্বায়ক মু. আব্দুল আহাদ নুর, বাংলাদেশ ইসলামী সমাজতান্ত্রিক পার্টির চেয়ারম্যান মু. হাফিজুর রহমান, ন্যাশনাল মুভমেন্টের চেয়ারম্যান মু. শাহ আলম তাহের, জাতীয় অধিকার মঞ্চের মহাসচিব মৃধা মিরাজুল ইসলাম রাজ এবং কাজী মু. জামাল উদ্দিন।

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন প্রেসিডিয়াম সদস্য মাওলানা সৈয়দ মুসাদ্দেক বিল্লাহ আল মাদানী, যুগ্মমহাসচিব মাওলানা গাজী আতাউর রহমান, মাওলানা ইমতেয়াজ আলম ও দপ্তর সম্পাদক মাওলানা লোকমান হোসাইন জাফরি।

সভায় বক্তারা বলেন, পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন, জুলাই সনদের পূর্ণ বাস্তবায়ন এবং একটি কল্যাণময় বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য জাতীয় ঐক্য অপরিহার্য। এ বিষয়ে সবাই একমত পোষণ করেন।

