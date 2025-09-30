এনসিপিকে শাপলার বিকল্প প্রতীক নিতে হবে, চিঠি দেবে ইসি
ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের জন্য নির্বাচন কমিশন (ইসি) সংরক্ষিত ১১৫টি প্রতীকের তালিকায় জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) পছন্দের ‘শাপলা’ নেই। তাই দলটিকে বিকল্প অন্য কোনো প্রতীক বেছে নিতে চিঠি দেবে ইসি।
মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান ইসি সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ।
নিবন্ধনের প্রাথমিক সব শর্ত পূরণ করায় এনসিপি ও বাংলাদেশ জাতীয় লীগকে রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইসি। তবে, এনসিপির প্রতীক বরাদ্দের বিষয়টি এখনো চূড়ান্ত হয়নি।
ইসি সচিব বলেন, ‘১৪৩টি দল আবেদন করেছিল। এর মধ্যে ২২টি দলের তথ্য মাঠে পর্যালোচনা হয়েছে। সেখান থেকে নিবন্ধনের সব শর্ত পূরণ করায় এনসিপি ও বাংলাদেশ জাতীয় লীগকে নিবন্ধন দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।’
প্রতীক বরাদ্দের বিষয়ে আখতার বলেন, ‘জাতীয় নাগরিক পার্টির প্রতীক নিয়ে একটি বিষয় নিষ্পন্ন হয়নি। তারা যে প্রতীক চেয়েছেন, সেটি আমাদের প্রতীক সংক্রান্ত তফসিলে নেই এবং না থাকায় একটি প্রতীক নিশ্চিত করার জন্য আমরা তাদের কাছে চিঠি দেবো। চিঠি পাওয়ার পরে তারা আমাদের যে প্রতীকটি বলবেন, সেটি উল্লেখ করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করব। আর বাংলাদেশ জাতীয় লীগের ব্যাপারটি ঠিক আছে। তারা একটি প্রতীকের কথা বলেছেন, সেটা ঠিক আছে।’
নতুন দল হিসেবে নিবন্ধনের প্রক্রিয়ায় থাকা এনসিপি এর আগে ইসির কাছে শাপলা প্রতীক চেয়ে আবেদন করে। কিন্তু গত সপ্তাহে ইসি জানায় প্রতীক তালিকায় শাপলা না থাকায় এনসিপিকে বিকল্প প্রতীক বেছে নিতে হবে। যে কারণে ইসি নিবন্ধনের বিষয়টি চূড়ান্ত করলেও দলটির প্রতীক এখনো নির্ধারিত হয়নি।
