ফ্লোটিলায় যোগ দেওয়া শহিদুল আলমকে তারেক রহমানের অভিনন্দন

ফ্লোটিলায় যোগ দেওয়া শহিদুল আলমকে তারেক রহমানের অভিনন্দন
গাজামুখী নৌবহরে যোগ দেওয়ার সাহসী উদ্যোগের জন্য দেশের খ্যাতিমান আলোকচিত্রী ও মানবাধিকারকর্মী শহিদুল আলমকে অভিনন্দন জানিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।
শনিবার (৪ অক্টোবর) নিজের ফেসবুক পোস্টে তিনি লেখেন, গাজা অভিমুখী ফ্লোটিলায় শহিদুল আলমের অংশগ্রহণ শুধু সংহতির প্রকাশ নয়, এটি ন্যায়ের পক্ষে বিবেকের শক্তিশালী উচ্চারণ। বাংলাদেশের পতাকা তুলে ধরে তিনি প্রমাণ করেছেন, এই জাতি কখনো নিপীড়ন ও অবিচারের কাছে মাথা নত করেনি এবং করবে না।
তারেক রহমান আরও উল্লেখ করেন, বিএনপি সবসময় শহিদুল আলমের পাশে থাকবে এবং ফিলিস্তিনের জনগণের ন্যায়সংগ্রামে তাদের সমর্থন জানিয়ে যাবে।
গাজায় সংবাদ ও তথ্য অবরোধ ভাঙার উদ্দেশ্যে প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে ফ্রিডম ফ্লোটিলা কোয়ালিশনের (এফএফসি) মিডিয়া ফ্লোটিলায় যোগ দিয়েছেন শহিদুল আলম।
ইসরায়েলি অবরোধ ভেঙে গাজায় পৌঁছানোর চেষ্টায় থাকা জাহাজ কনশান্স থেকে শুক্রবার দুপুরে ফেসবুক লাইভে বক্তব্য দেন তিনি। কনশান্স হলো ফ্রিডম ফ্লোটিলা কোয়ালিশন (এফএফসি) ও থাউজেন্ড ম্যাডলিনস টু গাজার (টিএমটিজি) নৌবহরের একটি জাহাজ। এএফসি বৈশ্বিক উদ্যোগ ‘গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার’ অংশ হিসেবে অবরুদ্ধ গাজায় মানবিক সহায়তা পৌঁছাতে কাজ করছে।
শহিদুল আলম জানান, আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, যেকোনো বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে গাজায় পৌঁছাবো। আমাদের লক্ষ্য গাজা এবং আমরা কোনো প্রতিবন্ধকতাকে মেনে নেবো না।
