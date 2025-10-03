  2. আন্তর্জাতিক

সুমুদ ফ্লোটিলার কর্মীদের সন্ত্রাসী বললেন ইসরায়েলি নিরাপত্তামন্ত্রী

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:৫৫ পিএম, ০৩ অক্টোবর ২০২৫
সুমুদ ফ্লোটিলার কর্মীদের সন্ত্রাসী বললেন ইসরায়েলি নিরাপত্তামন্ত্রী/ছবি: আনাদলু এজেন্সি

গাজার উদ্দেশ্যে যাত্রা করা মানবিক সহায়তা বহনকারী সুমুদ ফ্লোটিলার মানবাধিকার কর্মীদের সন্ত্রাসী বলে আখ্যায়িত করেছেন ইসরায়েলের জাতীয় নিরাপত্তামন্ত্রী ইতামার বেন গিভির। মানবিক সহায়তা বহনকারী এই ফ্লোটিলার লক্ষ্য ছিল দীর্ঘ ১৭ বছরের অবরোধ ভেঙে গাজায় ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া।

সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া এক ভিডিওতে দেখা যায়, ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর হেফাজতে মাটিতে বসানো অবস্থায় কয়েকজন কর্মীর সঙ্গে কথা বলছেন বেন গিভির। এসময় আটক ব্যক্তিরা 'ফ্রিডম ফর প্যালেস্টাইন' বলে স্লোগান দিলে তাদেরকে সন্ত্রাসী বলে বাকবিতণ্ডায় জড়ান ইতামার বেন গিভির।

গাজার অবরোধ ভেঙে মানবিক সহায়তা পাঠানোর উদ্যোগ নিয়ে যাত্রা করা গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার সবগুলো জাহাজ আটক করেছে ইসরায়েলি নৌবাহিনী। এসব জাহাজে থাকা প্রায় ৫০০ প্রো-ফিলিস্তিনি কর্মীকে আটক করা হয়েছে।

ইসরায়েলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, আটক কর্মীরা সবাই সুস্থ আছেন এবং কোনো জাহাজই গাজায় পৌঁছাতে পারেনি। যারা গাজায় সহায়তা পাঠানোর চেষ্টা করছিলেন তাদের নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে।

সূত্রঃ মিডল ইস্ট মনিটর
কেএম

 

