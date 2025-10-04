আগামী নির্বাচনে আধিপত্যবাদ রুখে দেওয়া হবে: জামায়াত নেতা
চট্টগ্রাম-১০ আসনের জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী ও নগর জামায়াতের সাংগঠনিক সম্পাদক সাবেক কাউন্সিলর অধ্যক্ষ শামসুজ্জামান হেলালী বলেছেন, এ দেশ স্বাধীন হয়েছে কারো তাবেদারি করতে নয়। অতীতে দেখেছি একদল মানুষ পিন্ডির জুজু দেখিয়ে দিল্লির আধিপত্যবাদ মানুষের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। আমরা স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে অন্য দেশের আধিপত্যবাদ চলবে না। আগামী নির্বাচনে সকল ধরনের আধিপত্যবাদ রুখে দেওয়া হবে।
শনিবার (৪ অক্টোবর) বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগরের ডবলমুরিং থানার উদ্যোগে আগ্রাবাদ বাদামতলী এলাকায় নির্বাচনী উঠান বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি।
থানা সভাপতি আকরাম হোসেন জিহাদের সভাপতিত্বে ও ২৪ নম্বর ওয়ার্ড সভাপতি কায়সারল আলমের সঞ্চালনায় এতে প্রধান আলোচক ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও চট্টগ্রাম মহানগর সভাপতি এস এম লুৎফর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন নগর ফেডারেশনের সহ-সভাপতি মকবুল আহমেদ ভূঁইয়া, জামায়াত ইসলামী ২৪ নম্বর ওয়ার্ড আমির মাওলানা মো. ইমরান হোসাইন, ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পদপ্রার্থী ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল মালেক প্রমুখ।
অধ্যক্ষ শামসুজ্জামান হেলালী বলেন, আমাদের পার্শ্ববর্তী একটি বৃহৎ দেশ রয়েছে। যাদের সঙ্গে আমরা প্রতিবেশী হিসেবে সবসময় সুসম্পর্ক চেয়েছি। কিন্তু দুঃখজনক হলে সত্য তারা আমাদের ওপর সর্বদা আধিপত্যবাদ কায়েম করতে চেয়েছে। তারা আমাদের নদীগুলোর ওপরে বাঁধ নির্মাণ করে এদেশের খেটে খাওয়া কৃষিজীবী মানুষদের মাঠে মেরে ফেলেছে। অপরদিকে এদেশের কলকারখানা বন্ধ করার জন্য স্বাধীনতার পর থেকেই নানামুখী চক্রান্ত করে আসছে। তারা আমাদের দেশের পাটকলসহ বড় বড় কারখানাগুলো বন্ধ করে দিয়ে এ দেশের মানুষকে কর্মহীন করেছে। আজকে লক্ষ কোটি শ্রমজীবী মানুষ কর্মহীন। কারখানাগুলো বন্ধ হওয়ায় রপ্তানি দিন দিন কমছে। ফলে অসম বাণিজ্য ঘাটতির কারণে আমাদের দেশের টাকার মান তলানিতে ঠেকেছে। অর্থনীতির এ দুর্দশায় চরম দুর্ভোগে পড়েছে এদেশের শ্রমজীবী মানুষ। কারণ টাকার মান কমে যাওয়ার কারণে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের দাম আকাশছোঁয়া।
তিনি বলেন, শ্রমিকের যে কয় টাকা আয় তা দিয়ে দুবেলা দুমুঠো ভাত জোটে না। শিক্ষা চিকিৎসা বিনোদন এখন পরাভূত। এমতাবস্থায় এ দেশকে সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যেতে হলে সর্বপ্রথম সব আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ লড়াই করতে হবে। আমরা স্বাধীন সার্বভৌম দেশ। আমরা কোনো অপশক্তির কাছে মাথা নত করবো না। ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য কারো কাছে আমাদের মাথা বিক্রি করবো না। আজকে যারা নিজেদের মাথা বিক্রি করে ক্ষমতায় যাওয়ার স্বপ্ন দেখছে দেশবাসী তাদের ব্যালট বিপ্লবের মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান করবে।
