আমাদের শিল্পীদের ভেতর থেকেই পিকাসো-যামিনী রায় বের হবে: রিজভী
বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, শিল্পীদের ভেতর থেকে পিকাসো আর যামিনী রায় বের হয়ে আসবে। তাদেরকে সঠিকভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করতে হবে, যেন মাঝপথে তারা ছুটে না যায়।
শনিবার (৪ অক্টোবর) বিকেলে বনানীর ঢাকা আর্ট গ্যালারিতে লবেলিয়া আর্ট এক্সিবিশন- এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ মন্তব্য করেন। এদিন বিকেল ৪টা থেকে ৫টা ৪০ মিনিট পর্যন্ত আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. আব্দুস সাত্তার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাদা দলের আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. মোর্শেদ হাসান খান, লবেলিয়া আর্ট এক্সিবিশনের পৃষ্ঠপোষক বেনজির আহমেদ টিটুসহ অনেকে।
অনুষ্ঠানে রিজভী আহমেদ বলেন, বিগত সময়ে ভারতের এক্সটেনশন হিসেবে এখানে সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা হয়েছে। অথচ আমাদের হাজার বছরের ঐতিহ্য ও রক্ত দিয়ে সংস্কৃতি নির্মাণের ইতিহাস রয়েছে।
ভারতের প্রধান উপদেষ্টার একটি মূর্তি প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, ওই মূর্তিকে অসুর হিসেবে দেখানো হয়েছে, যা অত্যন্ত নিম্ন রুচির।
চারুকলার অধ্যাপক ড. আব্দুস সাত্তার ও অধ্যাপক ড. মোর্শেদ হাসান খান শিল্পকলা বিকাশে স্বাধীন চেতনা ও গবেষণার গুরুত্ব তুলে ধরেন।
আয়োজকরা জানান, লবেলিয়া আর্ট এক্সিবিশন নিয়মিত এরকম শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করবে।
