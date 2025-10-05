আবার গণঅভ্যুত্থান হলে পালাতে ৭ হেলিকপ্টার লাগবে: এবি পার্টি
আমার বাংলাদেশ পার্টির (এবি পার্টি) চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান ভূঁইয়া মঞ্জু বলেছেন, ‘জুলাই সনদ বাস্তবায়নে সংকট হলে দেশে আবারও গণঅভ্যুত্থান হবে। আবার গণঅভ্যুত্থান হলে দেশ ছেড়ে পালাতে ৬ থেকে ৭টি হেলিকপ্টার লাগবে।’
জুলাই সনদ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া নিয়ে রোববার (৫ অক্টোবর) ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে বৈঠক করে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন। বৈঠকের পর এসব কথা বলেন এবি পার্টির চেয়ারম্যান।
মজিবুর রহমান ভূঁইয়া বলেন, ‘আলোচনায় একটাই বিতর্ক, তা হলো জুলাই সনদ। জুলাই সনদে আমরা একমত। একটা গণঅভ্যুত্থান হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে দুটো ক্ষমতা পেয়েছি, একটি সংশোধন অন্যটি রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষমতা। ক্ষমতা দিয়েছে গণঅভ্যুত্থান। সরকার পালিয়ে গেছে তাই সাংবিধানিক সংকট তৈরি হয়েছে।’
মজিবুর রহমান বলেন, সাংবিধানিকভাবে সরকার বদল হয়নি। এবি পার্টির পক্ষে সমঝোতার প্রস্তাব দিয়েছি। প্রধান উপদেষ্টা আদেশ আকারে জারি করতে পারেন। এজন্য একটা গণভোট হতে পারে। গণভোটের মাধ্যমে মতামত নেবো। সাংবিধানিক বিতর্ক তোলা হচ্ছে এই সংকট সাংবিধানিক না। জুলাই সনদ বাস্তবায়নে নতুন সংকট হলে আরও একটা গণঅভ্যুত্থান হবে। তখন পালাতে ৬ থেকে ৭টি হেলিকপ্টার লাগলে, কেউ পালানোর পথ পাবো না।’
এবি পার্টির চেয়ারম্যান আরও বলেন, সামনের নির্বাচনে ভোট চাইতে গেলে মানুষ বলে ভোট হবে তো ভাই। পিআর না মানলে উচ্চকক্ষ থাকার দরকার নেই। সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের মতামত নিয়ে গণভোটের পক্ষে আমরা। গণঅভ্যুত্থানে সবাইকে বৈধতা দেওয়া হয়েছে।
