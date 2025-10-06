  2. রাজনীতি

প্রধানমন্ত্রী কে হবেন সিদ্ধান্ত নেবে জনগণ: তারেক রহমান

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:০৬ পিএম, ০৬ অক্টোবর ২০২৫
দীর্ঘ দুই দশক পর বিবিসি বাংলাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও নিজের ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান সেই সাক্ষাৎকারে তিনি স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, আগামী নির্বাচনে অবশ্যই অংশ নেবেন তিনি। তবে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সিদ্ধান্ত এককভাবে তার নয়, সেটি দল ও দেশের জনগণের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করবে।

সাক্ষাৎকারে তারেক রহমান বলেন, ‘আমি একজন রাজনৈতিক দলের সদস্য, একজন রাজনৈতিক কর্মী। নির্বাচন মানে জনগণের সম্পৃক্ততা—সেখানে আমি দূরে থাকতে পারি না। স্বাভাবিকভাবেই মাঠে থাকবো, ইনশাআল্লাহ।’ তিনি বলেন, ‘একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে নির্বাচনের সঙ্গে আমার ওতপ্রোত সম্পর্ক। জনগণের অংশগ্রহণ থাকবে এমন নির্বাচনে আমাকে আসতেই হবে।’

আগামী জাতীয় নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী পদে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন কি না-বিবিসি বাংলার করা এমন প্রশ্নের জবাবে তারেক রহমান বলেন, ‘এটি তো আমার সিদ্ধান্ত না, এই সিদ্ধান্ত নেবে বাংলাদেশের জনগণ।’

তবে নির্বাচনে সরাসরি অংশ নেওয়া প্রসঙ্গে তিনি তারেক রহমান স্পষ্টভাবে বলেন, ‘না না, সেটি তো নেব, কেন নেব না? অবশ্যই নেব।’
প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্নে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেন, ‘সে সিদ্ধান্ত দল নেবে। দল কীভাবে করবে, সেটি দলের সিদ্ধান্ত।’

