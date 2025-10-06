যুক্তরাজ্যের বাণিজ্য দূতের সঙ্গে জামায়াত নেতাদের সাক্ষাৎ

যুক্তরাজ্যের বাণিজ্য দূতের সঙ্গে জামায়াত নেতাদের সাক্ষাৎ
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দলের ছয় সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ সফররত যুক্তরাজ্যের বাণিজ্য দূত ব্যারোনেস রোজি উইন্টারটনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছে।
সোমবার (৬ অক্টোবর) বিকেল ৩টায় ঢাকায় ব্রিটিশ হাইকমিশনে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।
প্রতিনিধিদলে মুজিবুর ছাড়াও ছিলেন জামায়াতের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সদস্য ও কেন্দ্রীয় প্রচার ও মিডিয়া বিভাগের সেক্রেটারি মতিউর রহমান আকন্দ, আরেক সদস্য মোবারক হোসাইন, কেন্দ্রীয় মহিলা বিভাগের সহকারী সেক্রেটারি সাইয়েদা রুম্মান, মানবসম্পদ, আইন ও মানবাধিকারবিষয়ক সেক্রেটারি সাবিকুন্নাহার মুন্নি এবং ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ জামায়াতের মহিলা বিভাগের সহকারী সেক্রেটারি শাহানা পারভিন।
বৈঠকে বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, আসন্ন জাতীয় নির্বাচন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের অগ্রগতি, বিশেষ করে পোশক, ওষুধ শিল্প, কৃষি, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। পাশাপাশি বাংলাদেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক জোরদারে যুক্তরাজ্যের ভূমিকা নিয়ে মতবিনিময় হয়।
এছাড়া বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারী সমাজের ভূমিকা, বিশেষ করে হস্ত ও কুটির শিল্পে নারীদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির সম্ভাবনা নিয়েও আলোচনা করা হয়। নারীদের দক্ষতা উন্নয়নে যুক্তরাজ্যের সহায়তা ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধির বিষয়ে উভয় পক্ষ আগ্রহ প্রকাশ করে।
বৈঠক শেষে দুই পক্ষই বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের পারস্পরিক সহযোগিতা, উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারাকে আরও শক্তিশালী করার ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করে।
