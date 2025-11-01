  2. রাজনীতি

রাজশাহী মহানগর বিএনপির আংশিক কমিটি ঘোষণা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:০৮ পিএম, ০১ নভেম্বর ২০২৫
রাজশাহী মহানগর বিএনপির নতুন আংশিক কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। শনিবার (১ নভেম্বর) দলের কেন্দ্রীয় দপ্তর থেকে পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

দলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভীর গণমাধ্যমে পাঠানো প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, নতুন কমিটিতে মামুনুর রশিদ মামুনকে সভাপতি এবং মাহফুজুর রহমান রিটনকে সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে। মোট ১৪ সদস্যের এই আংশিক কমিটি ঘোষণা করেছে বিএনপি। পরে পূর্ণাঙ্গ কমিটি দেওয়া হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।

ঘোষিত আংশিক কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন, সিনিয়র সহসভাপতি নজরুল হুদা, সহসভাপতি আসলাম সরকার, ওলিউল হক রানা, অ্যাডভোকেট মো. আলী আশরাফ মাসুম, সফিকুল ইসলাম সাফিক, আবুল কালাম আজাদ সুইট, মুক্তার হোসেন ও জয়নাল আবেদিন শিবলী।

যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন বজলুল হুদা মন্টু এবং সাংগঠনিক সম্পাদক হয়েছেন রবিউল ইসলাম মিলু। এ ছাড়া সদস্য হিসেবে রয়েছেন অ্যাডভোকেট এরশাদ আলী ঈসা ও মো. মাইনুল আহসান (পান্না)।

কেএইচ/এসএনআর/এএসএম

