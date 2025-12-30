খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে পাকিস্তানের সাবেক প্রেসিডেন্টের গভীর শোক

প্রকাশিত: ০৩:০২ পিএম, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫
বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং পাকিস্তানের সাবেক প্রেসিডেন্ট আসিফ আলি জারদারি, ফাইল ছবি

বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন পাকিস্তানের সাবেক প্রেসিডেন্ট আসিফ আলি জারদারি।

মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এক শোকবার্তায় তিনি খালেদা জিয়ার পরিবার ও বাংলাদেশের জনগণের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানান। জারদারি বলেন, খালেদা জিয়ার নেতৃত্ব ও সেবামূলক অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

তিনি প্রার্থনা করেন, মহান আল্লাহ তার আত্মাকে শান্তি দান করুন।

এভারকেয়ার হাসপাতালে ৩৭ দিন ধরে চিকিৎসাধীন থাকার পর মঙ্গলবার সকালে মারা যান খালেদা জিয়া। গত ২৩ নভেম্বর রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল তাকে। এরপর থেকে তিনি সেখানেই চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি।

