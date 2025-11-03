  2. রাজনীতি

বিএনপির অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে উদ্বোধন

প্রকাশিত: ০৯:১৯ এএম, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে কার্যক্রমের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা/ছবি: সংগৃহীত

বিএনপি প্রবাসী সদস্যদের জন্য পদ নবায়ন ও নতুন সদস্য গ্রহণ কার্যক্রম সহজ করতে অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে চালু করেছে। রোববার (২ নভেম্বর) সন্ধ্যায় রাজধানীর গুলশানের এক হোটেলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যুক্তরাজ্য থেকে ভার্চুয়ালি যোগ দেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তিনি বলেন, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে প্রবাসী বিএনপি নেতাকর্মীদের দলে অংশগ্রহণ আরও সহজ হবে। এটি দলের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে নতুন মাত্রা যোগ করবে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, আব্দুল মঈন খান, আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, নজরুল ইসলাম খান, এ জেড এম জাহিদ হোসেন, চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল, প্রচার সম্পাদক সালাউদ্দিন আহমেদ টুকু প্রমুখ।

বিএনপি নেতারা জানান, এই পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে প্রবাসীরা বিশ্বের যেকোনো প্রান্ত থেকে অনলাইনে দলের সদস্যপদ নবায়ন বা নতুন সদস্যপদ নিতে পারবেন। দলটির কেন্দ্রীয় ডাটাবেসের সঙ্গে এই তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংযুক্ত থাকবে, যা প্রবাসী সংগঠনগুলোর সদস্য ব্যবস্থাপনা সহজ করবে।

দলীয় সূত্র জানায়, বিএনপির ওয়েবসাইটের মাধ্যমে এই গেটওয়ে চালুর মধ্য দিয়ে দলের প্রবাসভিত্তিক সাংগঠনিক কাঠামোকে ডিজিটালভাবে আরও শক্তিশালী করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

