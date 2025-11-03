  2. রাজনীতি

জামায়াত আমিরকে চরমোনাই পীরের শুভেচ্ছা

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৫২ এএম, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
ছবি: ডা. শফিকুর রহমান ও মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করীম

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর পুনরায় আমির নির্বাচিত হওয়ায় ডা. শফিকুর রহমানকে মোবারকবাদ ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করীম (চরমোনাই পীর)।

রোববার (২ নভেম্বর) এক বিবৃতিতে চরমোনাই পীর বলেন, ডা. শফিকুর রহমান তার দ্বীনি জজবা ও কৌশলী নেতৃত্বের মাধ্যমে বাংলাদেশের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান অর্জন করেছেন। দেশের রাজনীতির এই ক্রান্তিকালে তার নেতৃত্ব জামায়াতে ইসলামী ও দেশের জন্য কল্যাণের বাহক হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

তিনি আরও বলেন, বয়সের বাধাকে উপেক্ষা করে তিনি যে উদ্যেমী নেতৃত্বের দৃষ্টান্ত স্থাপন করছেন তার মধ্যে আগামীর বাংলাদেশের জন্য শুভবার্তা রয়েছে। আমি তার সুস্থতা কামনা করি এবং আমিরের দায়িত্ব পালনে আল্লাহর রহমত ও দয়া তার সঙ্গী হোক সেই প্রত্যাশা করি।

