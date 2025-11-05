এনসিপির সংগঠক মুনতাসিরকে স্থায়ীভাবে অব্যাহতি

এনসিপির সংগঠক মুনতাসিরকে স্থায়ীভাবে অব্যাহতি
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কেন্দ্রীয় কমিটির সংগঠক মুনতাসির মাহমুদকে দল থেকে স্থায়ীভাবে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) দলের দপ্তর সেলের সদস্য সাদিয়া ফারজানা দিনা স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে অব্যাহতির বিষয়টি জানানো হয়েছে।
এর আগে, দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের গুরুতর অভিযোগ এনে চলতি বছরের ১২ অক্টোবর দল থেকে সাময়িক অব্যাহতি দেওয়া হয় মুনতাসিরকে। কেন তাকে দল থেকে স্থায়ীভাবে অব্যাহতি দেওয়া হবে না সে বিষয়ে লিখিত ব্যাখ্যা চাওয়া হয়। পরে অভিযোগের বিষয়ে ব্যাখা দেন মুনতাসির। কিন্তু তার দেওয়া ব্যাখ্যা সন্তোষজনক না হওয়ায় এবার দল থেকে তাকে স্থায়ীভাবে অব্যাহতি দেওয়া হলো।
এনসিপি থেকে অব্যাহতি দিয়ে মুনতাসিরকে পাঠানো চিঠিতে বলা হয়েছে, গত ১২ অক্টোবর আপনাকে সাময়িক অব্যাহতি প্রদান করা হয় এবং আপনাকে কেন স্থায়ীভাবে অব্যাহতি দেওয়া হবে না তার লিখিত ব্যাখ্যা জানতে চাওয়া হয়। উক্ত নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৪ অক্টোবর আপনি লিখিত জবাব প্রদান করেন। আপনার প্রদত্ত ব্যাখ্যা সন্তোষজনক না হওয়ায় এবং পূর্বোক্ত ঘটনায় শৃঙ্খলা কমিটির কার্যক্রম চলমান অবস্থায় আপনাকে সতর্ক করা সত্ত্বেও বারবার সংগঠনের শৃঙ্খলা ভঙ্গ করায় এনসিপির আহ্বায়ক মো. নাহিদ ইসলাম ও সদস্যসচিব আখতার হোসেনের নির্দেশক্রমে আপনাকে দল থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।
এমএমকে/এএসএম