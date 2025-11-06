স্মারকলিপি নিয়ে যমুনায় ইসলামি দলগুলোর ৯ সদস্যের প্রতিনিধিদল

স্মারকলিপি নিয়ে যমুনায় ইসলামি দলগুলোর ৯ সদস্যের প্রতিনিধিদল
জাতীয় নির্বাচনের আগে গণভোট ও জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের আদেশ জারিসহ পাঁচ দফা দাবিতে যুগপৎ আন্দোলনে থাকা ইসলামি দলগুলোর ৯ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল প্রধান উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি জমা দিতে যমুনায় গেছে।
বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) দুপুর ১২টা ৪০ মিনিটের দিকে মৎস্য ভবন মোড় থেকে তারা যমুনার উদ্দেশ্যে রওনা দেন।
প্রতিনিধিদলে রয়েছেন- জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আযাদ, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের যুগ্ম মহাসচিব গাজী আতাউর রহমান, প্রেসিডিয়াম সদস্য আশরাফ আলী আকনসহ অন্যান্য দলগুলোর শীর্ষ নেতৃত্বের প্রতিনিধি।
এর আগে সকালে পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী রাজধানীর শাপলা চত্বর থেকে মিছিল নিয়ে পুরানা পল্টনে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে মিলিত হন জামায়াত নেতাকর্মীরা। সেখানে অন্য ইসলামি দলগুলোও মিছিল নিয়ে জড়ো হয়।
সেখান সংক্ষিপ্ত সমাবেশে দলগুলোর শীর্ষ নেতারা গণভোট, জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের আদেশ জারি ও জাতীয় নির্বাচন ঘিরে সারাদেশে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তথা নির্বাচনী পরিবেশ তৈরির বিষয়ে সরকারকে তাগিদ দেন।
এরপর দুপুর ১২টার দিকে পুরানা পল্টন মোড় থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রধান উপদেষ্টাকে স্মারকলিপি দিতে যমুনা অভিমুখে পদযাত্রা শুরু করেন তারা। পদযাত্রায় দলগুলোর শীর্ষস্থানীয় নেতারাসহ সর্বস্তরের নেতাকর্মী অংশ নেন। সেখানে পুলিশি বাধার মুখে পড়েন তারা।
পরে দুপুর ১২টা ৪০ মিনিটের দিকে দলগুলোর ৯ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল প্রধান উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি জমা দিতে যমুনার উদ্দেশ্যে রওনা দেন।
