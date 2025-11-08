৭ নভেম্বর জাতীয় ঐক্য পুনর্জাগরণের দিন: মীর হেলাল
বিএনপির কেন্দ্রীয় সহ–সাংগঠনিক সম্পাদক ব্যারিস্টার মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন বলেছেন, ঐতিহাসিক ৭ নভেম্বর হলো জাতীয় ঐক্য ও স্বাধীনতার সপক্ষের শক্তির পুনর্জাগরণের দিন। এই দিনে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সেনা ও জনতার মিলিত ঐক্যের প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন।
শনিবার (৮ নভেম্বর) বিকেলে নগরীর নসিমন ভবন দলীয় কার্যালয় মাঠে ঐতিহাসিক ৭ নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে মহানগর ছাত্রদল আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
চট্টগ্রাম-৫ আসনের বিএনপিপ্রার্থী হেলাল উদ্দিন বলেন, বিএনপি মানেই গণতন্ত্র, বিএনপি মানেই জনগণের অধিকার।
তিনি বলেন, বর্তমানে কিছু রাজনৈতিক নেতা বিএনপি এবং তারেক রহমানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক প্রপাগান্ডা চালাচ্ছে। কিন্তু দেশবাসী জানে বিএনপি মানেই গণতন্ত্র, বিএনপি মানেই জনগণের অধিকার। ছাত্রদল সবসময় গণতন্ত্র ও অধিকার রক্ষার আন্দোলনের সামনের সারিতে ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।
মহানগর ছাত্রদলের আহ্বায়ক সাইফুল আলমের সভাপতিত্বে এবং সদস্য সচিব শরিফুল ইসলাম তুহিনের সঞ্চালনায় সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন মহানগর বিএনপির সদস্য সচিব নাজিমুর রহমান। বিশেষ আলোচক হিসেবে বক্তব্যে রাখেন প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নসরুল কদির।
সভায় আরও বক্তব্য দেন চট্টগ্রাম মহানগর ছাত্রদলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আসিফ চৌধুরী লিমন, যুগ্ম আহ্বায়ক তারিকুল ইসলাম তানভীর, সামিয়াত আমিন জিসান, জিএম সালাহ উদ্দিন কাদের আসাদ, আরিফুর রহমান (মাস্টার আরিফ), জহির উদ্দিন বাবর, শহিদুল ইসলাম সুমন, সাব্বির আহমেদ, খন্দকার রাজিবুল হক বাপ্পি, মোহাম্মদ আনাছ, নুর জাফর নাইম রাহুল, ফখরুল ইসলাম শাহীন, সদস্য শামসুদ্দীন শামসু, আবু কাউসার, আল মামুন সাদ্দাম, দেলোয়ার হোসেন শিশির, আব্বাস উদ্দিন প্রমুখ।
