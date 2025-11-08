  2. রাজনীতি

নির্বাচনি শোডাউনে কাইয়ুম

ভোটাধিকার ফিরিয়ে আনতে বিএনপির সংগ্রাম চলবে

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:২৯ পিএম, ০৮ নভেম্বর ২০২৫
ভোটাধিকার ফিরিয়ে আনতে বিএনপির সংগ্রাম চলবে

ভোটাধিকার ফিরিয়ে আনতে বিএনপির সংগ্রাম চলবে বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা-১১ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ড. এম এ কাইয়ুম। শনিবার (৮ নভেম্বর) বিকেলে বাড্ডা, ভাটারা, রামপুরা হাতিরঝিলসহ আশপাশের এলাকায় হাজারো নেতাকর্মী নিয়ে নির্বাচনি শোডাউন করার সময় এই মন্তব্য করেন তিনি।

শোডাউনটি ছিল তার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের প্রতীকী প্রদর্শন। মিছিল, স্লোগান আর ঢাক-ঢোলের শব্দে মুখরিত হয় পুরো সড়ক। এতে আরও অংশ নেন শ্রমজীবী, ব্যবসায়ী ও তরুণরা।

এসময় এম এ কাইয়ুম বলেন, এই আসনের জনগণ গণতন্ত্র ও ন্যায়বিচারের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ। জনগণের ভোটাধিকার ফিরিয়ে আনতে বিএনপির এই সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত চলবে।

কেএইচ/এমআইএইচএস/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।