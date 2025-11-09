  2. রাজনীতি

আমরণ অনশন

তারেক রহমানকে দেখতে যাচ্ছেন বিএনপির সালাহউদ্দিন আহমদ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:১১ পিএম, ০৯ নভেম্বর ২০২৫
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ/ফাইল ছবি

রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধনের দাবিতে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) ফটকের সামনে আমরণ অনশনরত ‘আমজনতার দল’র সদস্য সচিব তারেক রহমানকে দেখতে যাচ্ছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ।

বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, রোববার (৯ নভেম্বর) রাত ৮টার দিকে সালাহউদ্দিন আহমদ অনশনস্থলে গিয়ে তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।

তারেকের পাশে ইশরাক, আমজনতার দলের নিবন্ধন দাবি

এর আগে বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী এবং আন্তর্জাতিক বিষয়ক কমিটির সদস্য ইশরাক হোসেনও সেখানে গিয়ে তারেক রহমানের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করেছেন।

গত ৪ নভেম্বর ইসি তিনটি নতুন রাজনৈতিক দলকে নিবন্ধন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এর মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী), বাংলাদেশ আম জনগণ পার্টি ও জাতীয় নাগরিক পার্টিকে (এনসিপি)। তবে নিবন্ধন না পাওয়ায় ওই দিন বিকেল ৪টা থেকেই ইসির ফটকের সামনে অনশন শুরু করেন আমজনতা দলের সদস্যসচিব তারেক রহমান।

দলটির নেতাদের অভিযোগ, তাদের সব আনুষ্ঠানিক কাগজপত্র ও প্রয়োজনীয় প্রমাণপত্র জমা দেওয়া সত্ত্বেও কমিশন এখনো কোনো সিদ্ধান্ত জানায়নি।

