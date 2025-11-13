  2. রাজনীতি

সংসদ নির্বাচনের দিনই গণভোট সময়োপযোগী ও বাস্তবধর্মী সিদ্ধান্ত

প্রকাশিত: ০৪:৩৫ পিএম, ১৩ নভেম্বর ২০২৫
অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণকে স্বাগত জানিয়েছে ১২ দলীয় জোট। বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) এক যৌথ বিবৃতিতে জোটের নেতারা বলেন, জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিনই গণভোট আয়োজনের ঘোষণা সময়োপযোগী ও বাস্তবধর্মী সিদ্ধান্ত।

বাংলাদেশ জাতীয় দলের চেয়ারম্যান ও ১২ দলীয় জোটের সমন্বয়ক সৈয়দ এহসানুল হুদা গণমাধ্যমে এ বিবৃতি পাঠান। এতে বলা হয়, প্রধান উপদেষ্টার ঘোষণায় দেশের সাধারণ মানুষ আনন্দিত হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে গণভোট ও সংসদ নির্বাচন ঘিরে রাজনৈতিক অঙ্গনে যে অনিশ্চয়তা ও সংশয় তৈরি হয়েছিল তা কেটে গেছে।

জোটের নেতারা আশা প্রকাশ করেন, প্রধান উপদেষ্টার এ ঘোষণা রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনবে। তারা বিশ্বাস করেন, দেশের সব রাজনৈতিক দল এখন নতুন কোনো দাবি না তুলে নির্বাচনি প্রস্তুতিতে মনোনিবেশ করবে।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, জাতীয় নির্বাচনের পাশাপাশি একই দিনে গণভোটের সিদ্ধান্ত একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে ইতিহাসে স্থান পাবে।

বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছেন- জাতীয় পার্টির (জাফর) চেয়ারম্যান ও ১২ দলীয় জোটের প্রধান মোস্তফা জালাল হায়দার, বাংলাদেশ এলডিপির চেয়ারম্যান ও জোটের মুখপাত্র শাহাদাত হোসেন সেলিম, বাংলাদেশ জাতীয় দলের চেয়ারম্যান ও জোটের সমন্বয়ক সৈয়দ এহসানুল হুদা, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের মহাসচিব গোলাম মহিউদ্দিন ইকরাম, বিকল্পধারা বাংলাদেশের চেয়ারম্যান নুরুল আমিন বেপারী এবং ন্যাশনাল লেবার পার্টির চেয়ারম্যান ফারুক রহমান।

এছাড়া বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টির চেয়ারম্যান শামসুদ্দিন পারভেজ, ইসলামী ঐক্য জোটের চেয়ারম্যান আব্দুল রকিব, বাংলাদেশ ইসলামিক পার্টির মহাসচিব আবুল কাশেম, ইউনাইটেড লিবারেল পার্টির চেয়ারম্যান আমিনুল ইসলাম, নয়া গণতান্ত্রিক পার্টির সভাপতি এম এ মান্নান এবং প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী দলের (পিএনপি) চেয়ারম্যান ফিরোজ মো. লিটন বিবৃতিতে সই করেছেন।

