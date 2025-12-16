  2. খেলাধুলা

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:০৪ এএম, ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫
রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ের পরও ম্যানইউ-বোর্নমাউথের ৮ গোলের ড্র

প্রথমার্ধে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে বিরতিতে যায় ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। সেই লিড দ্বিতীয়ার্ধের ৭ মিনিটেই হারিয়ে বসে ম্যানইউ। ইভানলিসন ও মার্কাস টাভার্নিয়ার গোল করে এগিয়ে নেন বোর্নমাউথকে।

তবে মিনিট দুয়েকের ব্যবধানে ব্রুনো ফার্নান্দেজের ফ্রি-কিক ও মাথেউস কুনহার হেডে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেয় ইউনাইটেড। এগিয়ে গিয়ে জয়ের স্বপ্ন দেখতে থাকলেও শেষ পর্যন্ত ম্যাচ শেষ হয়েছে ৪-৪ ড্রয়ে। ম্যাচ শেষের ৬ মিনিট বাকি থাকতেই ১৯ বছর বয়সী এলি জুনিয়র ক্রুপির গোলে শ্বাসরুদ্ধকর ম্যাচে সমতা ফিরে আসে ম্যাচে।

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের প্রধান কোচ রুবেন আমোরিম তার পছন্দের পাঁচজনের ডিফেন্সে পরিবর্তন আনেন এবং আমাদ দিয়ালোকে আরও আক্রমণাত্মক ভূমিকায় নামিয়ে তার সুফল পান। ম্যাচের ১৩ মিনিটে কাছ থেকে হেডে গোল করেন আইভোরিয়ান এই উইঙ্গার।

গোলটি আসে ইউনাইটেডের দুর্দান্ত শুরুর পর। ম্যাচের প্রথম ১০ মিনিটেই তারা ৬টি শট নেয় যা কিনা অক্টোবর ২০২২ সালের পর দ্রুতসময়ে এতগুলো শট নেওয়া ক্লাবটির জন্য।

দুই দল মিলিয়ে শট নেয় মোট ৩৮টি। কাসেমিরো হলুদ কার্ডে দেখায় আগামী রোববার অ্যাস্টন ভিলার বিপক্ষে ম্যাচে খেলা হচ্ছে না তার। ম্যাচের শেষদিকে অতিরিক্ত সময়ে ডেভিড ব্রুকস দারুণ দুটি প্রচেষ্টা চালান গোলের। কিন্তু দারুণ প্রচেষ্টা দারুণভাবে ব্যর্থ করে দেন বোর্নমাউথের গোলকিপার সেনে লাম্মেনস।

এই ড্রয়ের ফলে ইউনাইটেড শীর্ষ পাঁচে ওঠার সুযোগ হারায়, আর ১৩তম স্থানে থাকা বোর্নমাউথের জয়হীন ধারা বেড়ে দাঁড়িয়েছে সাত ম্যাচে।

