রিজভীর সই জাল করে বিজ্ঞপ্তি, দায়ীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেবে বিএনপি

রিজভীর সই জাল করে বিজ্ঞপ্তি, দায়ীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেবে বিএনপি
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভীর সই জাল করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভুয়া প্রেস বিজ্ঞপ্তি ছড়ানোর অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) দলের পক্ষ থেকে একটি আনুষ্ঠানিক প্রেস বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে। এতে দায়ীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার কথা জানিয়েছে দলটি।
রুহুল কবির রিজভীর সই করা ওই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, গত ১১ নভেম্বর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে একটি স্বার্থান্বেষী ও কুচক্রী মহল রুহুল কবির রিজভীর সই জাল করে বিএনপির নামে একটি ভুয়া প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। তথাকথিত ওই বিজ্ঞপ্তিটি সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট এবং অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।
বিজ্ঞপ্তিতে রিজভী বলেন, ফেসবুকে প্রকাশিত তথাকথিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিটি আমার স্বাক্ষরে বিএনপির দপ্তর থেকে গণমাধ্যমে পাঠানো হয়নি। এটি সম্পূর্ণরূপে বানোয়াট ও ভুয়া। ভুয়া ওই বিজ্ঞপ্তি দেখে কেউ যেন বিভ্রান্ত না হন।
বিএনপির দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, ভুয়া প্রেস বিজ্ঞপ্তিটির বিষয়বস্তুতে দলের অবস্থান বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়, যা প্রচারের পর সামাজিক মাধ্যমে কিছু নেতাকর্মীর মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে।
দলীয় সূত্র আরও জানায়, ঘটনাটির উৎস ও দায়ীদের শনাক্ত করতে বিএনপির পক্ষ থেকে খোঁজ নেওয়া হচ্ছে।
কেএইচ/কেএসআর/এমএস