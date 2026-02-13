২৯৭ আসনের আনুষ্ঠানিক ফলে এককভাবে কোন দলের কত আসন
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক ফল ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। একটি প্রার্থীর মৃত্যুজনিত কারণে ও দুটি আসনের ফলাফল আদালতের আদেশে স্থগিত।
শুক্রবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে সাংবাদিকদের ব্রিফিংয়ে আনুষ্ঠানিক ফল জানান ইসির জ্যেষ্ঠ সচিব আখতার আহমেদ।
ইসির তথ্য অনুযায়ী এককভাবে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) জয় পেয়েছে ২০৯ আসনে।
এককভাবে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী পেয়েছে ৬৮টি আসন।
তরুণদের দল জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) পেয়েছে ৬টি আসন।
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ হাতপাখা প্রতীক নিয়ে জিতেছে একটি আসনে।
বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস রিকশা প্রতীকে পেয়েছে দুটি আসন।
ট্রাক প্রতীক নিয়ে গণ অধিকার পরিষদ (জিওপি) জয় পেয়েছে একটি আসনে।
গরুর গাড়ি প্রতীকে বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি-বিজেপি জিতেছে একটি আসনে।
মাথাল প্রতীক নিয়ে গণ সংসহতি আন্দোলন জিতেছে একটি আসনে।
খেলাফত মজলিস দেয়ালঘড়ি প্রতীকে পেয়েছে একটি আসন।
এছাড়া স্বতন্ত্রভাবে জয়ী হয়েছে সাতজন প্রার্থী।
এএসএ/এমএন