চাঁদপুর-৫ আসনে এনসিপির মনোনয়ন ফরম কিনলেন মাহাবুব আলম

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:২৫ পিএম, ১৩ নভেম্বর ২০২৫
মাহাবুব আলম

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) থেকে চাঁদপুর-৫ আসনে নির্বাচন করতে মনোনয়ন ফরম কিনেছেন দলটির যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক ও সহ-শিক্ষা সম্পাদক মাহাবুব আলম।

বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় রাজধানীর বাংলামোটরে দলের অস্থায়ী প্রধান কার্যালয় থেকে তিনি মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেন। চাঁদপুর-৫ আসনটি (জাতীয় সংসদের ২৬৪ নম্বর) হাজীগঞ্জ ও শাহরাস্তি উপজেলা নিয়ে গঠিত।

এ আসনে বিএনপির প্রাথমিক মনোনয়ন পেয়েছেন মো. মমিনুল হক, আর বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সম্ভাব্যপ্রার্থী অধ্যাপক মো. আবুল হোসাইন।

মাহাবুব আলম ১৯৯৭ সালে চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ উপজেলার প্রতাপপুর গ্রামে জন্ম নেন। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করে ভারতের জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় (জেএনইউ) থেকে দ্বিতীয় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। বর্তমানে তিনি একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছেন। রাজনৈতিক ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করা তার আগ্রহের বিষয়। মাহাবুব আলম জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং দেশের বিভিন্ন গণমাধ্যমে সাংবাদিকতা করেছেন।

এছাড়া রাজনৈতিক দল এনসিপি নিয়ে রচিত তার প্রথম গ্রন্থ ‘এনসিপির যাত্রা’ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে আগামী ১৫ নভেম্বর।

