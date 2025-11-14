  2. রাজনীতি

হাশেম বক্কর

দেশবিরোধী এক‌টি দল নির্বাচন বিলম্বিত করার ষড়যন্ত্রে নেমেছে

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:১৭ পিএম, ১৪ নভেম্বর ২০২৫
গণসংযোগ পরবর্তী সমাবেশে বক্তব্য দেন চট্টগ্রাম মহানগর বিএন‌পির সা‌বেক সাধারণ সম্পাদক আবুল হা‌শেম বক্কর/ছবি: জাগো নিউজ

দেশবিরোধী এক‌টি দল নির্বাচন বিলম্বিত করার ষড়যন্ত্রে নেমেছে বলে অভিযোগ করেছেন চট্টগ্রাম মহানগর বিএন‌পির সা‌বেক সাধারণ সম্পাদক আবুল হা‌শেম বক্কর।

তিনি ব‌লেন, ‘সারা‌দে‌শে নির্বচ‌নের শীতল হাওয়া বইছে। সারাদেশে ধ‌া‌নের শী‌ষের প‌ক্ষে জোয়ার সৃ‌ষ্টি হ‌য়ে‌ছে। দেশবি‌রোধী এক‌টি দল বুঝে গেছে ভোটযুদ্ধে তারা বিএন‌পি‌কে মোকাবিলা করতে পারবে না। তাই তারা এখন ষড়যন্ত্রে নেমেছে কীভাবে নির্বাচন বিলম্বিত করা যায়। বিএন‌পির প্রত্যেক নেতাকর্মী ষড়যন্ত্র মোকা‌বিলায় প্রস্তুত আছে।’

শুক্রবার (১৪ ন‌ভেম্বর) বিকেলে নগরীর দক্ষিণ বাকলিয়ার মিয়াখান নগর পুলের সামনে গণসংযোগ পরবর্তী সমাবেশে হাশেম বক্কর এসব কথা বলেন। চট্টগ্রাম-৯ আসনের ভোটারদের ধানের শীষ প্রতীকে ভোটদানে উৎসাহিত করতে এবং রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১ দফা বাস্তবায়নে জনমত গঠনের লক্ষে এ কর্মসূচি পালিত হয়।

হাশেম বক্কর নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে মিয়াখান নগর পুল থে‌কে শুরু করে বাদমতলী, ময়দার মি‌লের মোড়, বা‌দিয়ার টেক ও ইসহা‌কের পুল এলাকায় সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচারপত্র বিতরণ ও গণসংযোগ করেন।

বিএনপির এ নেতা জানান, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হলে জনগ‌ণের ভো‌টে বিএনপি ক্ষমতায় আসবে। তারা সরকার গঠন করলে বেকার‌দের কর্মসংস্থান, নারীর অধিক‌ার প্রতিষ্ঠা এবং ‌শিক্ষা, চি‌কিৎসা ও কৃ‌ষি খা‌তের উন্ন‌য়নের মাধ‌্যমে বৈষম‌্যহীন স্বনির্ভর বাংলা‌দেশ গ‌ড়ে তোলা হ‌বে।

হাশেম বক্কর ব‌লেন, ‘বিএন‌পি সব সময় জনগণের শক্তিকে বিশ্বাস করে। বিএনপি দেশের শান্তি, গণতন্ত্র ও ন্যায়বিচারের সংগ্রামে জনগণের পাশে ছিল ও থাকবে। দেশের প্রতি‌টি সংকটময় মুহূর্তে ‌বিএন‌পি জনগণের পা‌শে ছিল, জনগণও বিএন‌পির প্রতি আস্থা রা‌খে ব‌লেই এটি গণমানু‌ষের দ‌লে পরিণত হ‌য়ে‌ছে। বিএন‌পি ঘো‌ষিত ৩১ দফা কর্মসূ‌চি দি‌য়ে তা‌রেক রহমান এক‌টি নতুন বাংলা‌দে‌শের স্বপ্ন দে‌খেন। সেই নতুন বাংলা‌দেশে সাম‌জিক ন‌্যায়বিচার প্রতি‌ষ্ঠিত হ‌বে। আগামী ফেব্রুয়ারির নির্বাচ‌নে বিএন‌পি আপনা‌দের সহযোগিতা চায়। আপনারা ধা‌নের শী‌ষে আস্থা রাখুন, আমরা আপনা‌দের সেবক হিসেবে কাজ কর‌বো।’

গণসংযোগ চলাকালে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম মহানগর বিএন‌পির সা‌বেক যুগ্ম আহ্বায়ক আবদুল মান্নান, সা‌বেক সহ-সাধারণ সম্পাদক ইয়া‌ছিন চৌধুরী আসু, সা‌বেক সহ-ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক ইউনুছ চৌধুরী হা‌কিম, ১৯ নম্বর দ‌ক্ষিণ বাক‌লিয়া ওয়ার্ড বিএন‌পির সা‌বেক সভাপ‌তি নবাব খাঁন, সদস‌্যস‌চিব ইয়াকুব চৌধুরী না‌জিম প্রমুখ।

