আমাদের ওপর চলছে নিরবচ্ছিন্ন আগ্রাসন: মির্জা ফখরুল
বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, ‘আমাদের ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশ, মাটি, মানুষ ও সংস্কৃতির ওপর চলছে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নিরবচ্ছিন্ন আগ্রাসন। তাই এই মুহূর্তে মওলানা ভাসানী প্রদর্শিত পথই আমাদের পাথেয়।’
মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর ৪৯তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে রোববার (১৬ নভেম্বর) দেওয়া এক বাণীতে তিনি এ কথা বলেন।
বিএনপির সহ-দপ্তর সম্পাদক মুহম্মদ মুনির হোসেনের পাঠানো বাণীতে মির্জা ফখরুল ভাসানীর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন এবং তার রুহের মাগফিরাত কামনা করেন।
তিনি বলেন, মওলানা ভাসানী ছিলেন আফ্রো-এশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকার নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। তিনি ছিলেন বঞ্চিত মানুষের অধিকার আদায়ে এক নির্ভিক কণ্ঠ। মওলানা ভাসানী মজলুমের বন্ধু এবং সাম্রাজ্যবাদ, আধিপত্যবাদ, অত্যাচারী শাসক ও শোষক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এক সোচ্চার প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর।
বিএনপি মহাসচিব আরও বলেন, মওলানা ভাসানী যুগে যুগে শোষিত-বঞ্চিত মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবেন। স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব এবং গণতন্ত্র সুরক্ষায় তিনি যুগ যুগ ধরে আমাদের প্রেরণা জোগাবেন, দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ করবেন।
আজকে এই দিনে মওলানা ভাসানীর আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে দেশ ও জাতির কল্যাণে আত্মনিবেদিত হওয়ার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানান মির্জা ফখরুল।
