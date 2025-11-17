বিএনপি গণমানুষের দল: ইসরাফিল খসরু
বিএনপি গণমানুষের দল বলে মন্তব্য করেছেন দলটির আন্তর্জাতিকবিষয়ক উপ-কমিটির সদস্য ইসরাফিল খসরু। তিনি বলেন, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ধানের শীষের প্রার্থীকে বিজয়ী করতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। বিএনপির ৩১ দফার বার্তা মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হবে।
তিনি বলেন, জনগণের কল্যাণে বিএনপি সব সময় কাজ করে গেছে, ভবিষ্যতেও করে যাবে। দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য, মানুষের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য, দেশ নায়ক তারেক রহমানের নেতৃত্বে দেশের জনগণকে সাথে নিয়ে বিএনপির নেতাকর্মীরা জেল জুলুম সহ্য করে দীর্ঘদিন আন্দোলন সংগ্রাম করে গেছে।
রোববার বিকেলে নগরীর ইপিজেড ৩৯ নম্বর ওয়ার্ডে নির্বাচনি মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে দেন। এ সময় বক্তব্য দেন, মহানগর বিএনপির সদস্য সরফরাজ কাদের রাসেল, বিএনপি নেতা মাহবুব এলাহী নুরুজ্জামান কন্ট্রাকটার, রোকন মাহমুদ, মোজাদ বারেক, মোহাম্মদ শাহজাহান, মোহাম্মদ আলী, মিজানুর রহমান পারুল, মোহাম্মদ আইয়ুব।
ইসরাফিল খসরু পরে পতেঙ্গা ৪১ নম্বর ওয়ার্ডে বিনামূল্যে চক্ষু ক্যাম্পে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন। লায়ন ক্লাব অব চিটাগং গোল্ডেন সিটির প্রেসিডেন্ট লায়ন আলী হায়দারের সভাপতি বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মো. মিয়া ভোলা, লায়ন মুসলিম উদ্দিন আহমদ অপু, লায়ন কামরুজ্জামান, লায়ন আবু বক্কর সিদ্দিকী, মহানগর বিএনপির সদস্য মুজিবুল হক, সাবেক কাউন্সিলর ডাক্তার নুরুল আফসার।
আরও বক্তব্য দেন- বিএনপি নেতা মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন মো. ইউসুফ, আবু জাফর, মনির হোসেন, মোহাম্মদ সোলায়মান, মো. ইকবাল হোসেন, রেজাউল করিম, জসীমউদ্দীন, আব্দুল হান্নান, আলি আকবর কোম্পানি, মোহাম্মদ লোকমান, আলী আজম,নুরুল হুদা, মনজুর কাদের।
