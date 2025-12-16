  2. খেলাধুলা

শ্রীলঙ্কান পাথিরানাকে ১৮ কোটি রুপিতে কিনলো কেকেআর

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:৪৫ পিএম, ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫
দুবাইতে চলছে আইপিএলের নিলাম। দেশি-বিদেশি ৩৫০জন ক্রিকেটারকে তোলা হয়েছে নিলামের টেবিলে। যাদের মধ্যে ৭৭জনকে কিনতে পারবে আইপিএলের ১০টি ফ্রাঞ্চাইজি। এর মধ্যেই সবার আগ্রহের কেন্দ্রে, কোন ক্রিকেটার সবচেয়ে বেশি মূল্যে বিক্রি হন, সেদিকে।

এর মধ্যেই সবার নজর কেড়ে নিলেন ‘বেবি মালিঙ্গা’ নামে পরিচিত শ্রীলঙ্কার মাথিশা পাথিরানা। চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে আগের আসরে আইপিএল মাতানো এই পেসারকে এবার কিনে নিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। ২ কোটি রুপি ভিত্তিমূল্য থেকে পাথিরানাকে কেকেআর কিনে নিয়েছে ১৯ কোটি রুপি দিয়ে।

