রাজনৈতিক কোনো জোট করবো না, নির্বাচনকেন্দ্রিক সমঝোতা হবে
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জোট করবে না, বরং নির্বাচনকেন্দ্রিক সমঝোতায় যাবে বলে জানিয়েছেন দলের আমির ডা. শফিকুর রহমান।
শনিবার (২২ নভেম্বর) বিকেলে চট্টগ্রাম প্যারেড মাঠে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে জামায়াত আমির এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, ‘আমরা রাজনৈতিক কোনো জোট করবো না, নির্বাচনকেন্দ্রিক সমঝোতা হবে।’
আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নেই উল্লেখ করে শফিকুর রহমান বলেন, ‘সবাইকে নিয়ে এই ফিল্ড আমাদের তৈরি করতে হবে। আগামী ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হতে হবে। না হলে দেশে সংকট দেখা দেবে।’
জামায়াত আমির আরও বলেন, ‘কাউকে খোঁচা দেওয়া বা কারও খোঁচার জবাব দেওয়ার সময় আমাদের নেই। পিআর নিয়ে আমাদের দাবি অব্যাহত আছে। এই দাবি বাস্তবায়ন হবে জনগণের স্বার্থে। এমনকি আমরা ক্ষমতায় গেলে সেই দাবি বাস্তবায়ন করবো।’
শফিকুর রহমান জানান, তারা এখন স্থানীয় সরকার নির্বাচনের কথা বলছেন না। এই সীমিত সময়ের মধ্যে এ নির্বাচন আয়োজন করা সম্ভব নয়। তারা অবাস্তব কোনো দাবি পেশ করবেন না।
আগামী সংসদ নির্বাচন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘আমি চট্টগ্রামে জামায়াতের বিজয়ের কোনো বার্তা দেব না। আমি সবসময় জনগণের বিজয়ের বার্তা দিতে চাই।’
নির্বাচনের দিন গণভোট আয়োজনকে জামায়াত ভালোভাবে দেখছে না জানিয়ে দলের আমির বলেন, ‘নির্বাচনের দিন গণভোট হলে নির্বাচনের জেনোসাইড হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।’
এসময় জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মুহাম্মদ শাহজাহান, নগর জামায়াতের আমির মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম, উত্তর জেলা আমির আলাউদ্দিন সিকদার, দক্ষিণ জেলা আমির আনোয়ারুল আলম চৌধুরী, নগর সেক্রেটারি মুহাম্মদ নুরুলসহ জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী উপস্থিত ছিলেন।
শফিকুর রহমান বিকেল পৌনে ৩টার দিকে হেলিকপ্টারযোগে চকবাজারের প্যারেড মাঠে অবতরণ করেন। সেখান থেকে সড়কপথে তিনি আকবর শাহ থানার আল জামিয়াতুল ইসলামিয়া মাদ্রাসার বার্ষিক মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন। এতে ধর্ম উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালেদ হোসেন, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মহাসচিব মামুনুল হকসহ অনেকে অংশ নেন।
