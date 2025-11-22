নির্বাচন বাধাগ্রস্তের চেষ্টা চলছে: অভিযোগ আমীর খসরুর
‘গণতন্ত্রবিরোধীরা’ নির্বাচন বিলম্বিত কিংবা বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। তিনি বলেন, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রাম এখনো শেষ হয়নি। একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমেই গণতন্ত্রের পথ সুগম হবে।
শনিবার (২২ নভেম্বর) জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে জিয়া পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন।
তিনি বলেন, বিএনপি ও গণতন্ত্র একে অন্যের পরিপূরক; একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি টেকসই হতে পারে না।
গণতন্ত্রের জন্য ত্যাগের প্রসঙ্গে আমীর খসরু জানান, খালেদা জিয়া দীর্ঘ সময় ধরে রাজনৈতিক মূল্য পরিশোধ করেছেন এবং তারেক রহমানও দেশের বাইরে থেকেও দলের নানা কার্যক্রমে যুক্ত থেকেছেন।
আমীর খসরুর দাবি, নির্বাচন গণতন্ত্রের ভিত্তি, আর যারা গণতন্ত্রে আস্থা রাখে না—তাদেরই এতে লাভ হয়। তাই তিনি বলেন, চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে গণতন্ত্র রক্ষার লড়াইয়ে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।
খসরু বলেন, স্বাধীনতার ঘোষণা, যুদ্ধ পরিচালনা ও দেশের মুক্তিযুদ্ধে জিয়াউর রহমানের ভূমিকা ঐতিহাসিক।
তিনি বলেন, জিয়াউর রহমান শুধু মুক্তিযোদ্ধা নন; সংস্কারক, আধুনিক রাষ্ট্রের রূপকার ও ৭ নভেম্বরের অন্যতম প্রধান নেতাও। তার ভাষ্যমতে, একই ব্যক্তির হাতে মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা, দেশ পরিচালনা, সংস্কার ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের মতো ভূমিকা বিরল।
বক্তব্যে তিনি বেগম খালেদা জিয়াকে ‘গণতন্ত্রের অটল সৈনিক’ এবং তারেক রহমানকে ‘গণতন্ত্রের প্রতীক’ হিসেবে উল্লেখ করেন।
