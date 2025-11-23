গডফাদার-সন্ত্রাসীরাই এমপি হয় এই ধারণা আমরা ভাঙবো: তাসনিম জারা

গডফাদার-সন্ত্রাসীরাই এমপি হয় এই ধারণা আমরা ভাঙবো: তাসনিম জারা
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সিনিয়র সদস্য সচিব ও নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সেক্রেটারি ডা. তাসনিম জারা বলেছেন, যারা সৎ মানুষ, যারা যোগ্য মানুষ, ওনারা কখনো রাজনীতিতে জায়গা করতে পারেন না, ওনারা কখনো এমপি হতে পারেন না- এই ধারণাটা আমরা ভাঙবো।
এনসিপির এই নেত্রী বলেন, মানুষের মধ্যে যে ধারণা আছে রাজনীতি শুধু খারাপ মানুষ করে। ভালো মানুষের জায়গা রাজনীতিতে নেই। যারা এলাকার গডফাদার, সন্ত্রাসী চাঁদাবাজ ওনারাই এমপি হন, ওনারাই নেতা হন।
রোববার (২৩ নভেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টায় রাজধানীর শাহবাগে শহীদ আবু সাঈদ কনভেশন সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে একথা বলেন তিনি।
তিনি বলেন, যারা আসলেই যোগ্য মানুষ, সৎ এবং জনপ্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতে পারবেন তাদের আমরা জাতীয় নাগরিক পার্টি থেকে সংসদে পাঠাতে চাই। সেজন্য আমরা আমাদের মনোনয়ন আবেদন ফরম উন্মুক্ত করে দিয়েছিলাম। অনলাইন অফলাইন মাধ্যমেই আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে।
তিনি আরও বলেন, আপনারা জানেন জাতীয় নাগরিক পার্টি থেকে আমরা একটা নতুন ধারা শুরু করেছি। আমাদের মনোনয়নপ্রত্যাশীদের জন্য মনোনয়ন প্রক্রিয়া উন্মুক্ত করে দিয়েছি। সারাদেশ থেকে যে কেউ আমাদের মনোনয়ন আবেদন ফরম তুলতে পারবেন- এই প্রক্রিয়া আমরা চালু করেছি। যাতে রাজনীতি শুধু কিছু মানুষ, কিছু গোষ্ঠী, কিছু পরিবারের মধ্যে আটকে না থাকে।
গত দুই সপ্তাহ বিপুল উৎসাহে অনেকেই আমাদের ফরম সংগ্রহ করেছেন উল্লেখ করে তিনি বলেন, বিভিন্ন পেশার মানুষ ফরম সংগ্রহ করেছেন। আইনজীবী, চিকিৎসক, শিক্ষক, উদ্যোক্তা। এমন মানুষ এসেছেন যারা হয়তো আগে কখনো চিন্তা করেননি রাজনীতিতে তাদের জায়গা হবে। রাজনীতিক প্রক্রিয়ায় তারা সংযুক্ত হতে পারবেন। এমন অনেকেই আমাদের এই প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত হয়েছেন। দেশব্যাপী একটা বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা তৈরি হয়েছে। সেই ধারাবাহিকতায় আমরা আজ আমাদের যারা মনোয়ন আবেদনপ্রত্যাশী, যারা ফরম তুলেছেন তাদের বাছাই প্রক্রিয়া শুরু করেছি।
তাসনিম জারা বলেন, আমরা নতুন ধারা যুক্ত করতে চাই, রাজনীতিতে জবাবদিহিতার সংস্কৃতি যুক্ত করতে চাই এবং জবাবদিহিতার সংস্কৃতি তৈরি করার একটা গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো এমন মানুষকে রাজনীতিতে নিয়ে আসা যারা জবাবদিহিতার রাজনীতি করবেন। পুরোনো রাজনীতি করবেন না। সেই প্রক্রিয়ায় আমরা আছি। আশা করছি পুরো বাংলাদেশ আমাদের সঙ্গে থাকবে।
সংবাদ সম্মেলনে দলের আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম, মুখ্য সমন্বয়ক ও নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী, মুখ্য সংগঠক (উত্তরাঞ্চল) সারজিস আলমসহ কেন্দ্রীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
