নির্বাচনে আসনের জন্য কারও সঙ্গে সমঝোতা করবো না: নাহিদ ইসলাম
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আসনের জন্য এনসিপি কারও সঙ্গে সমঝোতা করবে না বলে জানিয়েছেন দলটির আহ্বায়ক মো. নাহিদ ইসলাম।
তিনি বলেন, জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) তার অবস্থান পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করেছে যে আমরা এককভাবে ৩০০ আসনে প্রার্থী দেওয়ার চেষ্টা করছি। আমরা আমাদের নিজেদের রাজনীতি নিয়ে জনগণের কাছে যেতে চাই। তবে আমাদের নির্বাচনি ইশতেহার, আমাদের যেসব দাবি রয়েছে সেই দাবি এবং আমাদের নীতি আদর্শের সঙ্গে যদি কোনো দল বা কোনো শক্তি ঐকমত্য পোষণ করে- তাহলে তাদের সঙ্গে আমাদের আলোচনা থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে আমরা ওপেন রয়েছি। আমরা বলেছি যে আমাদের যে কোনো ধরনের রাজনৈতিক সমঝোতা যদি হয় সেটা একটা নীতিগত এবং আদর্শিক জায়গা থেকে হতে হবে। কোন ধরনের ক্ষমতার জন্য, আসনের জন্য আমরা কারও সঙ্গে কোনো ধরনের সমঝোতা করবো না।
রোববার (২৩ নভেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে রাজধানীর শাহবাগে শহীদ আবু সাঈদ কনভেশন সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন তিনি।
নাহিদ ইসলাম বলেন, আমরা যদি একটি আসনও না পাই- জাতীয় নাগরিক পার্টি তার যেই আদর্শ, তার যে নীতি, তার যেই লক্ষ্য- সেই লক্ষ্যে অটুট থাকবে। আপনাদের কাছে এবং দেশবাসীর কাছে আমাদের এই অঙ্গীকার আমরা আবারও পুনর্ব্যক্ত করছি। আমাদের এনসিপির যে কোনো প্রক্রিয়া আমরা খুবই স্বচ্ছভাবে নেওয়ার চেষ্টা করি, জনগণের কাছে সবসময় আমরা আমাদের বক্তব্য হাজির রাখি। আমাদের পুরো নির্বাচনি প্রক্রিয়া খুবই স্বচ্ছতার সঙ্গে এগিয়ে চলছে। ফলে আমরা যদি কারও সঙ্গে কোনো ধরনের জোট বা কোনো ধরনের আলোচনা করি সেটার জন্য কিন্তু আপনাদের সঙ্গে খুবই খোলামেলাভাবে কথা বলতে প্রস্তুত।
তিনি বলেন, আমাদের সারাদেশ থেকে আগত মনোনয়ন প্রত্যাশীরা এসেছেন। আমরা তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করবো এবং এর আগের সপ্তাহগুলোতে আমরা দেখেছি যে আমাদের জাতীয় নাগরিক পার্টির কেন্দ্রীয় অফিস এবং অনলাইনে প্রচুর দক্ষ, যোগ্য ব্যক্তিরা মনোনয়ন নিয়েছেন। আমরা একটি আহ্বান জানিয়েছিলাম সবার জন্য, শুধু জাতীয় নাগরিক পার্টির নেতাকর্মীদের জন্য নয়। যেহেতু জাতীয় নাগরিক পার্টি এখন একটি উদীয়মান দল এবং সাধারণ মানুষের দল, সাধারণ নাগরিকের দল- ফলে আমাদের আহ্বান ছিল সবার প্রতি, যারা নতুন করে রাজনীতি করতে চায়, দেশ গড়তে চায়। যারা একটি গণতান্ত্রিক বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ে তুলতে অঙ্গীকারবদ্ধ এবং যারা কখনো হয়তো ভাবেনি যে সংসদে যাবে, নির্বাচনে দাঁড়াবে।
এনসিপির আহ্বায়ক বলেন, গণঅভ্যুত্থানের পরে যেহেতু সবাই নতুন করে স্বপ্ন দেখছে, আজকে হয়তো আমাদের অনেকেরই এখানে বসে থাকার কথা ছিল না। কিন্তু আমরা এসে এখানে ঐক্যবদ্ধ হয়েছি, রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়েছি- ফলে আমাদের কাছে মনে হয়েছে যে এই নির্বাচনে এরকম অনেক মানুষ রয়েছে যারা কখনো রাজনীতি বা নির্বাচনের কথা পূর্বে না ভাবলেও এবার তারা সম্ভাবনা দেখছেন। এবার তারা স্বপ্ন দেখছেন।
তিনি বলেন, তাদের স্বপ্নকে এবং সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে জাতীয় নাগরিক পার্টি তাদের সঙ্গে কাজ করতে চায়। তাদের পাশে থাকতে চাই আমরা। ফলে আমরা বাংলাদেশের সেই সৎ, যোগ্য, দক্ষ এবং দেশপ্রেমিক মানুষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলাম এবং আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে প্রায় ১৫শ মানুষ এই মনোনয়ন ফরম নিয়েছেন।
তিনি আরও বলেন, আমরা এসব মনোনয়নপ্রত্যাশীদের সঙ্গে মতবিনিময় করবো। তাদের স্বপ্নের কথা শুনবো। তাদের দক্ষতা, যোগ্যতার কথা শুনবো এবং এনসিপির পক্ষ থেকেও আমরা আমাদের পরিকল্পনার কথা বলবো। সর্বোপরি আমরা একটা স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে এখান থেকে ৩০০ আসনের প্রার্থী চূড়ান্ত করতে চাই। সেই ৩০০ আসনের প্রার্থী আমরা চূড়ান্ত করবো। এখানে একটা প্রাথমিক যাচাই-বাছাই হবে। পরবর্তীতে আমাদের যে রাজনৈতিক পরিষদ রয়েছে তার কেন্দ্রীয় সংসদীয় বোর্ড হিসেবে তারা কাজ করবে। তারা চূড়ান্ত মনোনয়ন দিবেন এই ৩০০ জন প্রার্থীকে।
নাহিদ বলেন, আমাদের এই যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়াটা সম্পন্ন হলেই আমরা আমাদের তালিকাটি ঘোষণা করতে পারবো বলে আশা ব্যক্ত করছি। আমরা দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে, জাতীয় নাগরিক পার্টি তার স্বপ্ন, তার প্রতিশ্রুতি নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। আমাদের এই নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সাধারণ মানুষের আস্থা এবং সহায়তা। যে সহযোগিতা আমরা সবসময় পেয়ে আসছি। সাধারণ মানুষের সহযোগিতাতেই এনসিপি এতদূর আসতে পেরেছে এবং এনসিপি সামনের দিকে এগিয়ে যাবে মানুষের আস্থা এবং ভরসাতেই।
তিনি বলেন, আমরা খুবই উদ্বেগ জানাচ্ছি যে নির্বাচনের জন্য যেই লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড থাকার কথা সেই ধরনের লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি না। আমরা অনেক আগে থেকে এটা বলে আসছিলাম যে বাংলাদেশের যে নির্বাচনি সংস্কৃতি, এখানে জবর দখল, প্রশাসনের দখল এবং টাকার ব্যবহার, কালো টাকার ব্যবহার, মাসল পাওয়ারের ব্যবহার ইত্যাদি আমরা নির্বাচনে সবসময় দেখে এসেছি, শুনে এসেছি। এর আগের সময়গুলোতে এবং এর আগের ফ্যাসিবাদী সময়ে তো মানুষ ভোট দিতেও পারিনি। ফলে এইবারের নির্বাচন একটি গণতান্ত্রিক এবং স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় অনুষ্ঠিত হবে এবং অনেক তরুণ এবং স্বপ্নবাজ দেশপ্রেমী মানুষেরা সংসদে আসবে এটা আমাদের প্রত্যাশা।
এনসিপির আহ্বায়ক বলেন, সেটার (সুষ্ঠু নির্বাচনের) জন্য যেই নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশনের এবং সরকার এবং প্রশাসনকে যে শক্ত অবস্থানে থাকা প্রয়োজন সেটা আমাদের কাছে মনে হচ্ছে না। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিভিন্ন দলের নেতাকর্মীরা তারা প্রকাশ্যে বলে বেড়াচ্ছে যে, প্রশাসনকে কীভাবে দখল করতে হবে, প্রশাসনকে কীভাবে হাতে রাখতে হবে। ফলে আমরা এর আগেও বলেছি যে প্রক্রিয়াকে জুলাই সনদকে দর কষাকষি করে বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলো এখন মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। একসময় তারা বন্ধু ছিল, তারা কিন্তু একটা চক্রান্ত করছে এই নির্বাচনকে একটা ভাগভাটোয়ারা একটা সাজানো নির্বাচন, একটা সমঝোতা নির্বাচন করার পরিকল্পনা করছে। এ ধরনের একটি নির্বাচন হলে বাংলাদেশের গণতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বাংলাদেশের যে নতুন সম্ভাবনা এবং গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের যে নতুন রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছে, সেটা কিন্তু ব্যর্থ হবে। ফলে এনসিপি এ ধরনের নির্বাচন, এই ধরনের নির্বাচনি সমঝোতা বা বন্দোবস্তে কখনোই সায় দেবে না। বরং আমরা এর বিরুদ্ধে অবস্থান নেবো।
তিনি বলেন, সরকারের প্রতি আমাদের আহ্বান থাকবে এবং ফ্যাসিবাদ বিরোধী রাজনৈতিক দলের প্রতি আহ্বান থাকবে যে, যে কারণে আমরা-আপনারা লড়াই করেছি, আমরা সাধারণ ছাত্র হিসেবে রাজপথে নেমে এসেছিলাম যে বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে, বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠানগুলো শক্তিশালী হবে, নির্বাচন ব্যবস্থা পুনর্গঠিত হবে এবং সর্বোপরি বৈষম্য দূর হবে। সেই প্রতিশ্রুতিতে যাতে আমরা সবাই অঙ্গীকারবদ্ধ থাকি। বাংলাদেশের প্রশাসন যাতে নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারে, দায়িত্ব পালন করতে পারে- সেজন্য আমাদের সবাইকে কিন্তু সহযোগিতা করতে হবে।
এনএস/কেএসআর