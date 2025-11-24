গোপালগঞ্জে এনসিপির মনোনয়ন ফরম কিনেছেন ৯ জন

গোপালগঞ্জে এনসিপির মনোনয়ন ফরম কিনেছেন ৯ জন
কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকা আওয়ামী লীগের অন্যতম ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত গোপালগঞ্জ জেলার ৩টি সংসদীয় আসন থেকে আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) থেকে নির্বাচন করতে ৯ জন মনোনয়ন ফরম কিনেছেন।
এনসিপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটি সূত্রে এ তথ্য নিশ্চিত হওয়া গেছে।
গোপালগঞ্জ-১ আসন থেকে কিনেছেন ইশতিয়াক আজীম, আরিফ খান, প্রলয় কুমার পাল, মুহাম্মদ আবুল হোসেন (আসাদ) ।
গোপালগঞ্জ-২ আসন থেকে কিনেছেন আরিফ শেখ, বাঁধন মিয়া, বুলবুল ইসলাম, শেখ নাঈম আহমেদ। এছাড়া গোপালগঞ্জ-৩ আসন থেকে কিনেছেন মো.আরিফুল দাড়িয়া।
এছাড়া এনসিপি জানিয়েছে, এখন পর্যন্ত সারা দেশের ৩০০টি আসন থেকে সর্বমোট ১ হাজার ৪৮৪ জন এনসিপির মনোনয়ন ফরম কিনেছেন।
দেশ বদলাবে নতুন নেতৃত্বে এই স্লোগানকে ধারণ করে আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) মনোনয়ন প্রত্যাশীদের সঙ্গে মত বিনিময়ের আয়োজন করেছে। রাজধানীর শাহবাগে অবস্থিত শহীদ আবু সাঈদ কনভেনশন হলে রোববার সকাল ৯টা থেকে এই কার্যক্রম শুরু হয়। প্রতিদিন রাত ৯টা পর্যন্ত চলবে। দুইদিনব্যাপী এই মত বিনিময় অনুষ্ঠান শেষ হচ্ছে আজ।
গত ১৬ জুলাই গোপালগঞ্জে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সমাবেশ ঘিরে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ সমর্থকদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ ও সেনাবাহিনী গুলি চালায়। ব্যাপক সংঘর্ষে গুলিতে পাঁচজন নিহত হন। এসময় পুলিশ ও সেনাবাহিনীর গাড়িতেও হামলার ঘটনা ঘটে। এনসিপির গাড়িবহরে হামলার পর প্রাথমিকভাবে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে আশ্রয় নেন দলটির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম, সদস্য সচিব আখতার হোসেন, সারজিস আলম, হাসনাত আব্দুল্লাহসহ বেশ কয়েকজন। জেলা প্রশাসন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ১৪৪ ধরা জারি করে। পরে সেনাবাহিনী ও পুলিশের কড়া পাহারায় এনসিপি নেতারা গোপালগঞ্জ ছাড়েন।
