প্রথমবারের মতো বিএনপির দলীয় সভায় বক্তব্য দিলেন জাইমা রহমান

প্রকাশিত: ০৭:৫৯ পিএম, ২৪ নভেম্বর ২০২৫
বিএনপির এক ভার্চুয়াল সভায় প্রথমবারের মতো অংশ নিয়েছেন দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের মেয়ে জাইমা রহমান

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির এক ভার্চুয়াল সভায় প্রথমবারের মতো অংশ নিয়েছেন দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের মেয়ে জাইমা রহমান। এর একটি ভিডিও এরইমধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।

রোববার (২৪ নভেম্বর) এই ভার্চুয়াল সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় বাংলাদেশ থেকে দলের চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন, জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী, মিডিয়া সেলের আহ্বায়ক মওদুদ হোসাইন আলমগীর পাভেল যুক্ত ছিলেন।

৩৯ সেকেন্ডের ওই ভিডিওতে জাইমা রহমান উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, এত করে যে আপনারা সবাই এসেছেন, এত কাজ যে করেছেন, আপনাদের চিন্তাভাবনায় কী অসুবিধা-সুবিধা এটাও বললেন। কয়েকটি বিষয়ের ব্যাপারে আলাপ করা হয়েছে। রিজভী (রুহুল কবির রিজভী) আংকেলও নোট নিয়েছেন, পাভেল (মওদুদ হোসেন পাভেল) আংকেলও। আমরা হয়তো সেন্ট্রালি দেখি কতটুকু করতে পারি।

তিনি আরও বলেন, অবশ্যই কাজটা যেন এগিয়ে যায়। সবার সঙ্গে সবার যোগাযোগ আছে, সেটা করা উচিত। উই শুড হেল্প ইচ আদার, হোয়াট পসিবল। খোকন (মাহবুব উদ্দিন খোকন) আংকেল সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, সময় অনুযায়ী কীভাবে কীভাবে করা উচিত। ওটা যেন আমরা দেরি না করি। আর এখানে যে স্কেজুলটা আছে, ওইভাবে ওই অনুযায়ী প্যারাটাইজ করে কাজ করা উচিত। থ্যাংক ইউ সো মাচ।

ইউরোপীয় দেশগুলোর প্রতিনিধিদলের সঙ্গে প্রবাসীদের ভোট কার্যক্রম নিয়ে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য আতিকুর রহমান রুম্মন বলেন, ব্যারিস্টার জাইমা রহমান রোববার একটি ভার্চুয়াল সভায় যোগ দিয়েছিলেন। সেখানে তিনি বক্তব্যও রেখেছিলেন। এর একটি ভিডিও ক্লিপ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।

রাজনীতিতে জাইমা রহমান সরাসরি যুক্ত না হলেও এই প্রথম প্রবাসীদের ভোটের বিষয়ে একটি দলীয় ভার্চুয়াল সভায় তাকে দেখা গেল।

এর আগে তারেক রহমানের প্রতিনিধি হিসেবে ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে ন্যাশনাল প্রেয়ার ব্রেকফাস্টে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। এই প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে দেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিন সদস্যের ওই প্রতিনিধিদলে স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরীও ছিলেন।

গত মাসে বিদেশি সংবাদমাধ্যম বিবিসিতে এক সাক্ষাৎকারে তারেক রহমানকে প্রশ্ন করা হয়েছিল বিএনপির ভবিষ্যৎ নেতৃত্বে পরিবারের প্রভাব কতটা থাকবে? রাজনীতিতে ডা. জুবাইদা রহমান ও ব্যারিস্টার জাইমা রহমান যুক্ত হবেন কি না? তারেক রহমান জবাবে বলেছেন, সময় ও পরিস্থিতি সেটা বলে দেবে।

