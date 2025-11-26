৭৪ নেতাকর্মীর বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করলো বিএনপি
সংগঠনের শৃঙ্খলাবিরোধী কর্মকাণ্ডের জন্য সারাদেশের ৭৪ জন নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে থাকা বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করেছে বিএনপি।
বুধবার (২৬ নভেম্বর) দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভীর সই করা এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, বহিষ্কৃতদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে দলীয় সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাদের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে।
বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার হওয়া নেতাকর্মীরা হলেন—গাজীপুর মহানগর বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. জিয়াউল হাসান স্বপন (জি এস স্বপন), সদর মেট্রো থানা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সুলতানা রাজিয়া, গাজীপুর জেলাধীন শ্রীপুর উপজেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব আকরাম হোসেন, ঢাকা মহানগর উত্তরের আওতাধীন কাফরুল থানার অন্তর্গত ৪নং ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি সাইফুল ইসলাম, শেরপুর জেলাধীন শ্রীবর্দী উপজেলার কাকিলাকুড়া ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি এবিএম সাইফুল মালেক, শ্রীবর্দী পৌরসভার ২নং ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সভাপতি গোলাম মোস্তফা (সোনাহার), ১নং ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহিম, খুলনা মহানগর বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি শেখ ইকবাল হোসেন, সাবেক যুগ্ম সম্পাদক মাহাবুব কায়সার, যুগ্ম আহ্বায়ক মাহবুব হাসান পিয়ারু, সদর থানা বিএনপির সহ-মহিলা বিষয়ক সম্পাদক মাজেদা খাতুন, খুলনা মহানগর ছাত্রদলের সাবেক দপ্তর সম্পাদক শেখ মসফিকুর হাসান অভি, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ইমরান হোসেন, সরকারি সুন্দরবন আদর্শ কলেজ ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক সালাউদ্দিন নান্নু, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলাধীন সরাইল উপজেলার অন্তর্গত ৩নং চুন্টা ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি এ কে এম শামসুল আলম, ৩নং চুন্টা ইউনিয়ন যুবদলের সাবেক সদস্য সচিব অ্যাড. শামসুল হক, সরাইল থানা বিএনপির সাবেক সদস্য আব্দুর রউফ, আশুগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সেলিম পারভেজ।
সিলেট জেলাধীন দক্ষিণ সুরমা উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক কোহিনুর আহমেদ, জৈন্তাপুর উপজেলা সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক সাহাদ উদ্দিন সাদ্দাম, যুক্তরাজ্য বিএনপির সেবুল মিয়া, মুমিন খান মুন্না, সিলেট জেলাধীন বিশ্বনাথ পৌর বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রব, ওসমানীনগর উপজেলা বিএনপির সাবেক বিএনপি নেত্রী মুছলিমা আক্তার চৌধুরী, সিলেট জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি সোহেল আহমেদ চৌধুরী, জেলা বিএনপির সাবেক উপদেষ্টা আব্দুল মিয়া, বিশ্বনাথ উপজেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি নাজমুল ইসলাম রুহেল, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক কবির হোসেন ধলা মিয়া, জেলা যুবদলের সাবেক সদস্য আহবাবুল হোসাইন আহবাব, ওসমানী নগর উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক কামরুল ইসলাম, বিশ্বনাথ উপজেলা বিএনপির সাবেক মহিলা বিষয়ক সম্পাদক বেগম স্বপ্না শাহিন, উপজেলা বিএনপির সাবেক দপ্তর সম্পাদক হাফিজ আরব খাঁন, সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক মোহাম্মদ কাওছার খান, বিশ্বনাথ পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক বশির আহমদ, বিশ্বনাথ উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি জালাল উদ্দিন, উপজেলা বিএনপির সাবেক আহবায়ক আলহাজ্ব গৌছ খান।
সুনামগঞ্জ জেলাধীন জগন্নাথপুর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি আলহাজ্ব আক্তারুজ্জামান, কুড়িগ্রাম জেলাধীন বুরুঙ্গামারী উপজেলার সাবেক সাধারণ সম্পাদক এ কে এম ফরিদুল হক (শাহীন শিকদার), শরীয়তপুর জেলাধীন সখিপুর থানা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক মানিক উদ্দিন বকাউল, সিলেট জেলাধীন ওসমানীনগর উপজেলা বিএনপির সাবেক ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক গিয়াছ মিয়া, কিশোরগঞ্জ জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক নাজমুল আলম, বগুড়া জেলাধীন তালোড়া পৌরসভার ২২নং ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সভাপতি ইব্রাহিম আলী মুকুল, তালোড়া পৌর বিএনপির সাবেক সহ-মহিলা বিষয়ক সম্পাদক সোনিয়া রাজভর, ৯নং ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি হারুন তরফদার, তালোড়া পৌর বিএনপির সাবেক সহ-সাধারণ সমপাদক সৈয়দ আবুল হাসান আজাদ, সহ-সভাপতি আব্দুল মান্নান, সহ-কোষাধ্যক্ষ তানভীর আহমেদ ফেরদৌস, পৌর শ্রমিকদলের সাবেক সভাপতি আব্দুল জলিল, সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইস্রাফিল ইসলাম, সহ-স্বেচ্ছাসেবক বিষয়ক সম্পাদক হাশেম আলী প্রামানিক, সাবেক সদস্য মারুফ হাসান।
কক্সবাজার জেলা বিএনপির সাবেক সদস্য তাহেরা আক্তার মিলি, মানিকগঞ্জ জেলা বিএনপির সাবেক মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল মান্নান, সিংগাইর উপজেলা বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি তোফাজ্জল হোসেন তোফাজ, হরিরামপুর উপজেলা বিএনপির সাবেক সদস্য মোশারফ হোসেন (মুসা), উপজেলা যুবদলের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক জাহিদুর রহমান তুষার, সাটুরিয়া উপজেলা যুবদলের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক সোহেল রানা মল্লিক, সাটুরিয়া উপজেলা মহিলা দলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মুন্নি আক্তার, সিংগাইর উপজেলা মহিলা দলের সাবেক সভাপতি আফরোজা রহমান লিপি, মানিকগঞ্জ পৌর বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি রেজাউল করিম রাজা, হবিগঞ্জ জেলাধীন নবীনগর পৌর বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক ডা. আব্দুল আলীম ইয়াছিনী, টাঙ্গাইল জেলাধীন কালিহাতী উপজেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক রশিদুল ইসলাম রতন, সাবেক সহ-সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান ঠান্ডু, সাবেক সদস্য ইসরাকুল ইসলাম কামাল, নাটোর জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি সিরাজুল ইসলাম, সাবেক সদস্য জালাল উদ্দীন আলী, গুরুদাসপুর উপজেলা মহিলা দলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক রোকসানা আক্তার, বড়াইগ্রাম শহর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মজিদ।
খুলনার দাকোপ উপজেলার চালনা পৌর বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক মোজাফ্ফর হোসেন শেখ, বটিয়াঘাটা উপজেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক খায়রুল ইসলাম খান জনি, কয়রা উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. শেখ আব্দুর রশিদ, নাটোরের বড়াইগ্রাম উপজেলার ৭নং চান্দাই ইউনিয়ন বিএনপির নেতা আলতাফ হোসেন সরকার এবং সাতক্ষীরা জেলা বিএনপির সাবেক সদস্য নাছিম ফারুক খান মিঠুর বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করেছে বিএনপি।
