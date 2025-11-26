  2. রাজনীতি

কড়াইল বস্তির অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়ান: বিত্তবানদের ফখরুল

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:২৩ পিএম, ২৬ নভেম্বর ২০২৫
ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত রাজধানীর কড়াইল বস্তির অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়াতে বিত্তবানদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

বুধবার (২৬ নভেম্বর) নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক স্ট্যাটাসে তিনি এ আহ্বান জানিয়েছেন।

ওই পোস্টে মির্জা ফখরুল লেখেন, আমি ঢাকার বিত্তবানদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি, কড়াইল বস্তির প্রতিটি মানুষকে আবার নতুন করে জীবন শুরু করতে সাহায্য করুন।

গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কড়াইল বস্তিতে আগুন লাগার খবর পায় ফায়ার সার্ভিস। প্রায় ১৬ ঘণ্টার চেষ্টায় বুধবার সকাল ৯টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ফায়ার সার্ভিস জানিয়েছে, কড়াইল বস্তিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে দেড় হাজারের মতো ঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

