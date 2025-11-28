  2. রাজনীতি

সৌহার্দ্য, পরিবর্তন ও শান্তির অঙ্গীকারে উত্তরায় বিএনপির মিছিল

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:০০ পিএম, ২৮ নভেম্বর ২০২৫
সৌহার্দ্য, পরিবর্তন ও শান্তির অঙ্গীকারের বার্তা নিয়ে রাজধানীর উত্তরায় মিছিল করেছেন বিএনপি, যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা।

শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) বিকেলে উত্তরায় একটি বিশাল মিছিল বের করেন সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির সাবেক সহ-সাধারণ সম্পাদক হাফিজুর রহমান সাগীরের নেতৃত্বে বিএনপি, ঢাকা মহানগর উত্তর স্বেচ্ছাসেবক দলের সহ-সভাপতি ও উত্তরা পশ্চিম থানা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি মোস্তফা কামাল হৃদয়ের নেতৃত্বে স্বেচ্ছাসেবক দল, ঢাকা মহানগর উত্তর ছাত্রদলের সদ্য সাবেক সভাপতি মেহেদী হাসান রুয়েলের নেতৃত্বে যুবদল এবং ঢাকা মহানগর উত্তর ছাত্রদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি রবিউল আওয়াল ভূঁইয়া রবির নেতৃত্বে ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা সৌহার্দ্য, পরিবর্তন ও শান্তির বার্তা নিয়ে মিছিলে অংশ নেন।

ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির সাবেক সহ সাধারণ সম্পাদক হাফিজুর রহমান সাগীর বলেন, তৃণুমূল নেতাকর্মীদের একটি বৃহৎ অংশ পদ ও পরিচয়হীন অবস্থায় আছে। প্রার্থীদের নির্বাচনমুখী ডামাডোলের বাইরে যেয়ে আমরা তাদের প্রাপ্য পদগুলো পাওয়ার জন্যে অধিকারের মিছিল করে যাচ্ছি।

ঢাকা মহানগর উত্তর স্বেচ্ছাসেবক দলের সহ-সভাপতি ও উত্তরা পশ্চিম থানা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি মোস্তফা কামাল হৃদয় বলেন, আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমান যে পরিবর্তন এবং পরিচ্ছন্ন রাজনীতির কথা বলছেন, সেই পরিবর্তনকে ধারণ করে আমরা সাধ্যমতো চেষ্টা করে যাচ্ছি। আমাদের রাজনীতি পরিবর্তনের জন্যে, মানুষের জন্যে।

ঢাকা মহানগর উত্তর ছাত্রদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি রবিউল আওয়াল ভূঁইয়া রবি বলেন, আমরা একটি সুন্দর বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখি। সৌহার্দ্য, পরিবর্তন ও শান্তির বাংলাদেশ। ইনশাআল্লাহ তারেক রহমানের নেতৃত্বেই ভবিষ্যত বাংলাদেশে আমরা তা হতে দেখবো।

মিছিলটিতে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, চেয়ারম্যান খালেদা জিয়া এবং ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমানের বড় তিনটি ছবি ছড়া আর কারও কোনো ছবি বা ফেস্টুন ছিলো না। কোনো ব্যক্তির নামে কোনো স্লোগান হয়নি। সৌহার্দ্য, পরিবর্তন ও শান্তির অঙ্গীকারে আলাদা আলাদা তিনটি ভ্যানে তিনটি প্ল্যাকার্ড ছিল। ব্যানারে লেখা ছিল - চেন্জ ইউরসেলফ টু চেন্জ বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের এবং বিএনপির দলীয় সহস্রাধিক পতাকা হাতে নিয়ে মিছিলটিতে কয়েক হাজার নেতাকর্মী অংশ নেন।

