বিজয় দিবসকে ঘিরে বিএনপির মাসব্যাপী কর্মসূচি ঘোষণা

বিজয় দিবসকে ঘিরে বিএনপির মাসব্যাপী কর্মসূচি ঘোষণা
গৌরবের ৫৫তম মহান বিজয় দিবসকে সামনে রেখে মাসব্যাপী কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বিএনপি। এ উপলক্ষে সারাদেশে ‘বিজয়ের মাসে বিজয় মশাল রোড শো’ শীর্ষক বিশেষ কর্মসূচি আয়োজন করা হবে।
শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) বিএনপি মিডিয়া সেলের কনভেনর অধ্যাপক আলমগীর মওদুদ পাভেল এ তথ্য জানান।
তিনি জানান, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিজয়ের আনন্দকে আরও বর্ণিল ও অর্থবহ করতে বিএনপি এবারও সারাদেশে সাড়ম্বরে বিজয় দিবস উদযাপনের প্রস্তুতি নিয়েছে।
ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী, আগামী ১ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বিজয় মশাল যাত্রা শুরু হবে। সেদিনই মশাল মিছিল কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে যাত্রা করে পৌঁছাবে চট্টগ্রামের বিপ্লব উদ্যানে।
১ ডিসেম্বর থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে এই বিশেষ রোড শো কর্মসূচি, যা দেশব্যাপী বিজয়ের মাসকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলবে বলে দলটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।
