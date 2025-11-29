  2. রাজনীতি

কিশোরগঞ্জ-২ আসনে বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে মানববন্ধন

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৫৬ পিএম, ২৯ নভেম্বর ২০২৫
কিশোরগঞ্জ-২ আসনে বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে মানববন্ধন
কিশোরগঞ্জ-২ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে মানববন্ধন/ছবি: সংগৃহীত

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে কিশোরগঞ্জ-২ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে ঢাকায় মানববন্ধন ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

শনিবার (২৯ নভেম্বর) সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে ‘সাংবাদিক আহসান হাবীব বরুন ও সংগ্রামী জনতা’ ব্যানারে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

বক্তারা বলেন, কিশোরগঞ্জ-২ আসনে বিএনপি থেকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে অ্যাডভোকেট জালাল উদ্দিনকে। তিনি নানাভাবে প্রশ্নবিদ্ধ। এই জালাল উদ্দিন ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে ফাঁসানোর মূল হোতা ছিলেন। তাকেই মনোনয়ন দেওয়ার মাধ্যমে তারেক রহমানের জীবন হুমকির মুখে ফেলা হয়েছে।

এ সময় বক্তারা অবিলম্বে অ্যাডভোকেট জালাল উদ্দিনের মনোনয়ন বাতিলের দাবি জানান।

