রিকশায় চড়ে পুরান ঢাকায় ইশরাক হোসেনের গণসংযোগ

রিকশায় চড়ে পুরান ঢাকায় ইশরাক হোসেনের গণসংযোগ
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-৬ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ইশরাক হোসেন কোতোয়ালি থানা এলাকায় ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা ও গণসংযোগ চালিয়েছেন। শনিবার (২৯ নভেম্বর) দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি পুরান ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় খোলা রিকশায় চড়ে মিছিল করেন এবং স্থানীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে পথসভায় অংশ নেন।
বিকেলে প্রচারণার অংশ হিসেবে বাহাদুর শাহ পার্কে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় বিশেষ দোয়া করা হয়।
সমাবেশে ইশরাক হোসেন বলেন, আমরা দেখেছি ১/১১-তে কীভাবে তারেক রহমানকে দেশত্যাগে বাধ্য করা হয়েছিল। এরপর আওয়ামী লীগ সরকার তাদের ঘর ভেঙে দেওয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন সময়ে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করে এসেছে। আজ আবার জিয়া পরিবারের জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে পতিত সরকারের সেই একই আচরণ দেখা যাচ্ছে।
তিনি অভিযোগ করে বলেন, খালেদা জিয়া যখন মৃত্যুশয্যায়, তখনও জাতিকে বিভেদ করার অপচেষ্টা চলছে। তারেক রহমান আজ বিশ্বে গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্বের জায়গায় পৌঁছেছেন। তার নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে, যা তিনি নিজেই অফিসিয়াল বিবৃতিতে জানিয়েছেন। আমরা খালেদা জিয়ার দ্রুত সুস্থতা কামনা করি।
আরও পড়ুন
খালেদা জিয়ার অবস্থা সংকটাপন্ন, বিদেশে নেওয়ার মতো স্থিতিশীল নয়
হাসপাতালে আগতদের দায়িত্বশীল আচরণের আহ্বান ইশরাক হোসেনের
সমাবেশ শেষে ইশরাক হোসেন বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী সঙ্গে নিয়ে কোতোয়ালি থানার ইংলিশ রোড, রায়সাহেব বাজার, ইসলামপুর, শাঁখারী বাজারসহ পুরান ঢাকার বিভিন্ন অলিগলিতে গণসংযোগ চালান। রিকশায় প্রচারণা চালানোয় সহজেই অলিগলিতে প্রবেশ করতে পারেন এই নেতা।
এসময় তাকে স্থানীয় ভোটারদের সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায়। ইশরাক নির্বাচনে বিএনপিকে সমর্থন জানাতে আহ্বান জানান।
এর আগে দুপুরে ইশরাক হোসেন তার অফিসিয়াল ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে খালেদা জিয়ার অসুস্থতার খবরে হাসপাতালে ভিড় নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং সবাইকে দায়িত্বশীল আচরণের আহ্বান জানান।
তিনি লেখেন, ‘হাসপাতালে অনিয়ন্ত্রিত ভিড় বা নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে কক্ষে প্রবেশের চেষ্টা নেত্রীর চিকিৎসা ব্যাহত করতে পারে এবং অন্যান্য রোগীদের জন্যও ঝুঁকি তৈরি করে। নেত্রী যখন নিবিড় পর্যবেক্ষণে চিকিৎসাধীন, তখন হাসপাতালের স্বাভাবিক পরিবেশ নষ্ট হয়- এমন কোনো আচরণই গ্রহণযোগ্য নয়। ব্যক্তিগত প্রচারের উদ্দেশ্যে হাসপাতালে ভিড় সৃষ্টি করা অত্যন্ত অনভিপ্রেত।’
এমডিএএ/কেএসআর