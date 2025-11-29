খালেদা জিয়াকে দেখতে ভিড়
হাসপাতালে আগতদের দায়িত্বশীল আচরণের আহ্বান ইশরাক হোসেনের
বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার হঠাৎ অসুস্থতা ও হাসপাতালে ভর্তির খবরে গতকাল (শুক্রবার) থেকে সাধারণ মানুষসহ রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের ভিড় বাড়ছে। এ পরিস্থিতিতে হাসপাতালে আগতদের দায়িত্বশীল আচরণের আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপি মনোনীত ঢাকা-৬ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য প্রার্থী ইশরাক হোসেন।
শনিবার (২৯ নভেম্বর) নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এক বিবৃতিতে তিনি জানান, আবেগ থেকে অনেকেই হাসপাতালে ছুটে আসছেন। যা মানবিক হলেও অনিয়ন্ত্রিত ভিড় পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলছে।
তিনি বলেন, নেত্রী যখন নিবিড় পর্যবেক্ষণে চিকিৎসাধীন, তখন হাসপাতালে জোরপূর্বক প্রবেশের চেষ্টা, নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে নিয়ন্ত্রিত কক্ষে ঢুকে যাওয়া বা যত্রতত্র ভিড় তৈরি করা কোনোভাবেই দায়িত্বশীল আচরণ নয়।
আরও পড়ুন
খালেদা জিয়াকে বিদেশে নেওয়ার প্রস্তুতি রেখেছে মেডিকেল বোর্ড
খালেদা জিয়ার আরোগ্য কামনায় দেশবাসীর কাছে দোয়া চাইলেন রাষ্ট্রপতি
ইশরাক হোসেন মনে করেন, এমন আচরণ অনেক সময় ব্যক্তিগত প্রদর্শন বা ক্যামেরার সামনে উপস্থিতি নিশ্চিত করার উদ্দেশে করা হতে পারে, যা হাসপাতালের স্বাভাবিক পরিবেশ বিঘ্নিত করে, চিকিৎসা কার্যক্রম ব্যাহত করতে পারে এবং অন্য রোগীদের বিপদে ফেলতে পারে।
তিনি আরও বলেন, এ ধরনের অসদাচরণ অত্যন্ত অনভিপ্রেত। আমাদের সবারই উচিত নেত্রীর শান্তিপূর্ণ চিকিৎসার পরিবেশ নিশ্চিত করা।
বিবৃতিতে তিনি দেশবাসীর কাছে খালেদা জিয়ার সুস্থতার জন্য দোয়া কামনা করে বলেন, মহান আল্লাহ নেত্রীকে সুস্থ করে ফিরিয়ে দেবেন, আমরা সবাই সেই দোয়া করি।
এমডিএএ/এএমএ/জেআইএম