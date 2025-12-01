  2. রাজনীতি

খালেদা জিয়ার সুস্থতা জাতির জন্য জরুরি: জামায়াত সেক্রেটারি

প্রকাশিত: ০১:১৭ এএম, ০১ ডিসেম্বর ২০২৫
রোববার (৩০ নভেম্বর) রাতে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে খালেদা জিয়ার চিকিৎসার খোঁজ নিতে যান বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার/ ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া স্ক্রিনশট

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন, দীর্ঘ গণতান্ত্রিক সংগ্রাম ও ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। দেশের মানুষ দল-মতের ঊর্ধ্বে উঠে তাকে ভালোবেসেছে। এ দেশের জন্য, জাতির জন্য তার সুস্থতা জরুরি।

রোববার (৩০ নভেম্বর) রাতে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে খালেদা জিয়ার চিকিৎসার খোঁজ নিতে গিয়ে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি।

মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনা ও দোয়া করতে এসেছি। তার শারীরিক অবস্থা খুব একটা ভালো নয়, জটিল। শারীরিক সক্ষমতার বিবেচনায় তাকে দেশের বাইরে নেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত আছে মেডিকেল বোর্ডের।

তিনি জানান, খালেদা জিয়ার রোগমুক্তির জন্য জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে সারা দেশে দোয়ার আয়োজন করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, দীর্ঘ গণতান্ত্রিক সংগ্রামে তার অবদান অনস্বীকার্য। দেশবাসীকে বলব, তার সুস্থতার জন্য দোয়া করা আমাদের নৈতিক ও রাজনৈতিক দায়িত্ব।

মিয়া গোলাম পরওয়ার আশা প্রকাশ করেন, সুস্থ হয়ে খালেদা জিয়া আবারও আগামীর বাংলাদেশ গড়ার প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন।

