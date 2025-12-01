  2. রাজনীতি

খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় গুলশানে দোয়া মাহফিল

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:২০ এএম, ০১ ডিসেম্বর ২০২৫
রোববার (৩০ নভেম্বর) বাদ আছর গুলশান সোসাইটি জামে মসজিদে খালেদা জিয়ার দ্রুত সুস্থতা কামনায় পবিত্র কোরআন খতম ও দোয়া মাহফিল হয়/ প্রতিনিধির পাঠানো ছবি

রাজধানীর গুলশান সোসাইটি জামে মসজিদে বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার দ্রুত সুস্থতা কামনায় পবিত্র কোরআন খতম ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। ‘আমরা বিএনপি পরিবার’র উদ্যোগে রোববার (৩০ নভেম্বর) বাদ আছর এ মাহফিল হয়।

আয়োজক সূত্র জানায়, সকাল থেকে ১০ জন হাফেজ পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত করে খতম দেন। পরে খালেদা জিয়ার সুস্থতা, দীর্ঘায়ু ও মঙ্গল কামনা করে বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করেন মসজিদের খতিব মুফতি মোর্তোজা হাসান ফয়েজি মাসুম।

সংক্ষিপ্ত আলোচনায় খতিব বলেন, একজন মুসলমান হিসেবে অসুস্থ মানুষের জন্য দোয়া করা আমাদের দায়িত্ব। খালেদা জিয়া তার জীবনের বড় একটি অংশ দেশ ও মানুষের কল্যাণে ব্যয় করেছেন। তার সুস্থতা দেশের জন্যও মঙ্গলজনক।

দোয়া মাহফিলে অংশ নেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব ও ‘আমরা বিএনপি পরিবার’র প্রধান উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী, দলের কেন্দ্রীয় কোষাধ্যক্ষ এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত, বিজেপি চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার আন্দালিব রহমান পার্থ, উপদেষ্টা ইঞ্জিনিয়ার মোস্তফা-ই-জামান সেলিম ও আবুল কাশেম, ‘আমরা বিএনপি পরিবার’র আহ্বায়ক আতিকুর রহমান রুমন, বিএনপি চেয়ারপারসনের প্রধান নিরাপত্তা সমন্বয়ক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. একেএম শামছুল ইসলাম, দলের আইটিবিষয়ক সহসম্পাদক সাইফ আলী খান, আন্তর্জাতিকবিষয়ক উপকমিটির সদস্য ইসরাফিল খসরু, সংগঠনের সদস্য সচিব কৃষিবিদ মোকছেদুল মোমিন মিথুনসহ আরও অনেকে।

দোয়া শেষে আয়োজকরা জানান, খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় দেশে-বিদেশে বিএনপির বিভিন্ন শাখা ও অঙ্গসংগঠনে দোয়া মাহফিল অব্যাহত থাকবে।

