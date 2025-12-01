খালেদা জিয়ার অসুস্থতায় উদ্বেগ মোদীর, সহায়তার প্রস্তাব ভারতের

খালেদা জিয়ার অসুস্থতায় উদ্বেগ মোদীর, সহায়তার প্রস্তাব ভারতের
বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থার অবনতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার (১ ডিসেম্বর) রাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এক বার্তায় তিনি বেগম জিয়ার দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন।
প্রয়োজনে ভারতের পক্ষ থেকে সহায়তা দেওয়ার প্রস্তুতির কথা জানিয়ে তিনি বলেন, ‘বেগম খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের খবর শুনে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। তিনি বাংলাদেশের গণজীবনে বহু বছর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।’
মোদি বলেন, ‘তার দ্রুত আরোগ্যের জন্য আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা ও শুভকামনা রইলো। ভারত যা যা সহায়তা করতে পারে, আমরা সে সবকিছুতেই প্রস্তুত।
