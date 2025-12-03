  2. রাজনীতি

নরেন্দ্র মোদীকে বিএনপির ধন্যবাদ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৫৪ এএম, ০৩ ডিসেম্বর ২০২৫
ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে ধন্যবাদ জানায় দলটি।

পোস্টে বলা হয়, বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার দ্রুত আরোগ্য কামনা এবং তার প্রতি সুচিন্তিত বার্তা ও সদয় শুভেচ্ছার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। এই সদিচ্ছার নিদর্শন ও সমর্থন প্রদানের প্রস্তুতির প্রকাশকে গভীরভাবে সাধুবাদ জানায় বিএনপি।

এর আগে সোমবার বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থার অবনতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এক পোস্টে তিনি জানান, ভারত যে কোনোভাবে সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তা দিতে প্রস্তুত।

