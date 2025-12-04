  2. রাজনীতি

জামায়াত নেতাদের সঙ্গে আইআরআই প্রতিনিধি দলের বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৪১ পিএম, ০৪ ডিসেম্বর ২০২৫
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেছে ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউটের প্রতিনিধি দল/ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউটের (আইআরআই) একটি প্রতিনিধি দল। বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) সকালে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে আইআরআইয়ের প্রতিনিধি দলে ছিলেন দক্ষিণ এশিয়ার আবাসিক প্রোগ্রাম ডিরেক্টর স্টিফেন সিমা, সিনিয়র পরিচালক সোনজা গ্লোকল ও প্রোগ্রাম পরামর্শদাতা অমিতাভ ঘোষ।

জামায়াতে ইসলামীর প্রতিনিধি দলে ছিলেন দলটির সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এবং কেন্দ্রীয় প্রচার ও মিডিয়া বিভাগের প্রধান অ্যাডভোকেট এহসানুল মাহবুব জুবায়ের, শিক্ষাবিদ ও গবেষক ড. মোকাররম হোসেন, ড. জুবায়ের আহমেদ এবং ড. শিব্বির আহমাদ।

বৈঠকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলসমূহকে নিয়ে আইআরআই পরিচালিত সাম্প্রতিক জরিপ নিয়ে আলোচনা করা হয়।

