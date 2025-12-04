জামায়াত নেতাদের সঙ্গে আইআরআই প্রতিনিধি দলের বৈঠক

জামায়াত নেতাদের সঙ্গে আইআরআই প্রতিনিধি দলের বৈঠক
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউটের (আইআরআই) একটি প্রতিনিধি দল। বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) সকালে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।
বৈঠকে আইআরআইয়ের প্রতিনিধি দলে ছিলেন দক্ষিণ এশিয়ার আবাসিক প্রোগ্রাম ডিরেক্টর স্টিফেন সিমা, সিনিয়র পরিচালক সোনজা গ্লোকল ও প্রোগ্রাম পরামর্শদাতা অমিতাভ ঘোষ।
জামায়াতে ইসলামীর প্রতিনিধি দলে ছিলেন দলটির সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এবং কেন্দ্রীয় প্রচার ও মিডিয়া বিভাগের প্রধান অ্যাডভোকেট এহসানুল মাহবুব জুবায়ের, শিক্ষাবিদ ও গবেষক ড. মোকাররম হোসেন, ড. জুবায়ের আহমেদ এবং ড. শিব্বির আহমাদ।
বৈঠকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলসমূহকে নিয়ে আইআরআই পরিচালিত সাম্প্রতিক জরিপ নিয়ে আলোচনা করা হয়।
