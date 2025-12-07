‘ব্যারিস্টার ফুয়াদকে লাঞ্ছিত করার ঘটনা উদ্বেগজনক’

‘ব্যারিস্টার ফুয়াদকে লাঞ্ছিত করার ঘটনা উদ্বেগজনক’
আমার বাংলাদেশ পার্টির (এবি পার্টি) সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার ফুয়াদকে লাঞ্ছিত করার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে তীব্র নিন্দা জানিয়েছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ। রোববার (৭ ডিসেম্বর) বিকেলে এক বিবৃতিতে এই নিন্দা জানান দলটির যুগ্ম মহাসচিব ও মুখপাত্র মাওলানা গাজী আতাউর রহমান।
বিবৃতিতে গাজী আতাউর রহমান বলেন, আমার বাংলাদেশ পার্টির (এবি পার্টি) সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার ফুয়াদ স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের অগ্রসেনানী। বিগত ফ্যাসিস্ট আমলে তার বিদ্রোহী ভূমিকা জাতিকে পথ দেখিয়েছে। জুলাইয়ের পরেও সংস্কার, বিচার ও নির্বাচনে তার ভূমিকা ঈর্ষণীয়। এমন গুরুত্বপূর্ণ নেতা তার নির্বাচনি এলাকায় গিয়ে যে ধরণের অসৌজন্যমূলক আচরণের শিকার হয়েছেন; ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ তার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, এই ঘটনা আগামী নির্বাচন নিয়ে সৃষ্ট আশঙ্কাকে আরও ঘনীভূত করেছে। নির্বাচনের সময়ে রাজনৈতিক সমালোচনা গণতান্ত্রিক সৌন্দর্য। সেই সমালোচনাকে কেন্দ্র করে যদি জাতীয় নেতাদের ওপরে হামলা করা হয় তাহলে আগামী নির্বাচন উৎসবমুখর হওয়ার আশা ধুলিস্যাৎ হয়ে যাবে। এই হামলার সঙ্গে স্থানীয় বিএনপির সম্পৃক্ততা স্পষ্ট হয়েছে। জুলাইয়ের পরে এই ধরনের নোংরা ও সহিংস রাজনৈতিক সংস্কৃতি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য না।
বিএনপির প্রতি আহ্বান জানিয়ে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের যুগ্ম মহাসচিব গাজী আতাউর রহমান বলেন, আপনাদের নেতাকর্মীদের সংযত করুন, পরমতসহিষ্ণু করে তুলুন। সামান্য সমালোচনায় যদি বিএনপি এই ধরনের সহিংস প্রতিক্রিয়া দেখায় তাহলে পতিত ফ্যাসিবাদ থেকে বিএনপিকে শিক্ষা নেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।
