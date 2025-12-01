  2. রাজনীতি

খালেদা জিয়াকে দেখতে এভার কেয়ারে জামায়াত সেক্রেটারি

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৫৯ এএম, ০১ ডিসেম্বর ২০২৫
খালেদা জিয়াকে দেখতে এভার কেয়ারে জামায়াত সেক্রেটারি
রোববার (৩০ নভেম্বর) সন্ধ্যায় রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের খোঁজ নেন জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার/ প্রতিনিধির পাঠানো ছবি

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। রোববার (৩০ নভেম্বর) সন্ধ্যায় রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে তিনি খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের খোঁজ খবর নেন।

এ সময় তার সাথে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা-১৭ আসনের জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য (এমপি) প্রার্থী ডা. এসএম খালিদুজ্জামান।

হাসপাতালে পৌঁছে তিনি সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলেন ও বিএনপি চেয়ারপারসনের বর্তমান শারীরিক অবস্থার বিষয়ে বিস্তারিত খোঁজখবর নেন।

আরএএস/এসএএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।