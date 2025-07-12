খালেদা জিয়ার সিটিস্ক্যানের তথ্য ‘অনুমাননির্ভর’: বিএনপি মিডিয়া সেল

খালেদা জিয়ার সিটিস্ক্যানের তথ্য ‘অনুমাননির্ভর’: বিএনপি মিডিয়া সেল
বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সিটিস্ক্যান করানো হয়েছে- এমন খবর প্রকাশ পেয়েছে বিভিন্ন গণমাধ্যমে। ‘সূত্রের বরাতে’ প্রচার হওয়া এমন খবর প্রকাশে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে বিএনপি মিডিয়া সেল।
রোববার (৭ ডিসেম্বর) বিএনপি মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, চিকিৎসা-সংশ্লিষ্ট যে কোনো সংবাদ প্রকাশে দায়িত্বশীল হওয়া জরুরি। বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও খালেদা জিয়ার চিকিৎসক বোর্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন একাধিকবার অনুরোধ জানিয়েছেন-নিজেদের অনুমান বা অনির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের বিষয়ে সংবাদ না করার জন্য।
শায়রুল কবির খান আরও বলেন, মেডিকেল বোর্ডের আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত বা বক্তব্য ছাড়া এ ধরনের তথ্য প্রচার বিভ্রান্তি তৈরি করতে পারে। তাই সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে নিশ্চিত ও যাচাই করা তথ্য ব্যবহারের আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।
