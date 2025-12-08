সখিনাকে খুঁজছেন আবুল হায়াত

সখিনাকে খুঁজছেন আবুল হায়াত
অভিনয়, নির্দেশনা আর লেখালেখি- তিন ক্ষেত্রেই সমান দক্ষতার ছাপ রেখে চলেছেন অভিনেতা আবুল হায়াত। নিয়মিত অভিনয় এখন আর আগের মতো করছেন না। গল্প ও চরিত্র পছন্দ হলে তবেই মুখোমুখি হন ক্যামেরার। সম্প্রতি নির্মাতা সেলিম রেজার একটি নাটকের কাজ শেষ করেছেন তিনি। সেখানে অভিনয় করেছেন অভিনেত্রী কেয়া পায়েলের দাদুর চরিত্রে।
সামনে তার শিডিউলে রয়েছে চয়নিকা চৌধুরীর একটি নাটক এবং ১০ ডিসেম্বর আরাফাত মোহসীন নিধির ওয়েব সিরিজ ‘আৎকা’র প্রমো ভিডিওর শুটিংয়ে।
এরপর তিনি নিজেই মাঠে নামবেন পরিচালক হিসেবে। আসছে রোজার ঈদের জন্য নতুন নাটক নির্মাণ করবেন এই কিংবদন্তি অভিনেতা। নাটকের নাম ‘সখিনা’। এটি রাবেয়া খাতুনের গল্প অবলম্বনে নির্মাণ হবে। নাটকটির চিত্রনাট্যও লিখছেন তিনি।
আবুল হায়াত জানান, এরইমধ্যে চিত্রনাট্যের কাজ প্রায় শেষ। এখন তিনি ব্যস্ত সখিনা চরিত্রের উপযুক্ত মুখ খুঁজতে। গল্পের আবহ ও চরিত্রের আবেগ সঠিকভাবে তুলে ধরতে পারবেন এমন একজন অভিনেত্রী নির্বাচনেই তার মূল মনোযোগ। পাশাপাশি খুঁজছেন সখিনার সহশিল্পীও। চলতি মাসেই শিল্পী বাছাই শেষ করে দ্রুত শুটিং শুরু করতে চান তিনি।
আবুল হায়াত বলেন, ‘এখন পুরো মনোযোগ সখিনা নিয়ে। চরিত্রটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই শিল্পী নির্বাচন নিয়ে কোনো আপস করছি না। আশা করি এ মাসের শেষেই বা আগামী মাসেই শুটিং শেষ করতে পারব। ঈদের টিভি আয়োজনে নাটকটি প্রচারের পরিকল্পনা আছে।’
নিজের ইচ্ছা ও সীমাবদ্ধতার কথা জানিয়ে তিনি আরও বলেন, ‘এখন টানা কাজ করি না। যেগুলো ভালো লাগে সেগুলোই করার চেষ্টা করি। তবে বেশির ভাগ সময়ই বাসায় থাকতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি। পরিবারও তাই চায়। তারপরও অভিনয় না করলে মনে হয় কী যেন নেই। সবাই দোয়া করবেন, যেন সুস্থ থাকতে পারি, কাজ করতে পারি।’
এলআইএ