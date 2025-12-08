  2. রাজনীতি

লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নেই, ইসিকে পদক্ষেপ নিতে হবে: জামায়াত

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:১৩ পিএম, ০৮ ডিসেম্বর ২০২৫
নির্বাচন ভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন গোলাম পরওয়ার-ছবি জাগো নিউজ

বিদ্যমান আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে নির্বাচনের লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নেই বলে দাবি করেছেন জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার। তিনি বলেন, এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনকে (ইসি) যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে।

ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের তফসিল প্রস্তুতির মধ্যে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে বৈঠকে বসে জামায়াতে ইসলামীর প্রতিনিধিদল। সোমবার (৮ ডিসেম্বর) নির্বাচন ভবনে এই বৈঠকের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন গোলাম পরওয়ার।

সিইসি এ এম এম নাসির উদ্দিন ছাড়াও অন্য নির্বাচন কমিশনাররা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য জাতি অপেক্ষা করছে। তাই সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের লক্ষ্যে ভোটকেন্দ্রের নিরাপত্তায় বিজিবি ও সেনাবাহিনী মোতায়েন করতে হবে।

গোলাম পরওয়ার জানান, কমিশনের কাছে ভোটকেন্দ্রে সিসি ক্যামেরা স্থাপনের পাশাপাশি অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের দাবিও জানিয়েছেন তারা।

তফসিলের বিষয়ে ইসির অবস্থান স্পষ্টভাবে জানতে চায় জামায়াতে ইসলামী। অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের বিষয়ে ফলপ্রসূ কার্যক্রম দেখতে চায় জামায়াত।

জামায়াতের এই নেতা বলে, প্রবাসী ভোটিং পদ্ধতি সহজ করার বিষয়ে বলেছি। ভোট কেন্দ্রে সিসিটিভি ফুটেজ স্থাপনের বিষয়ে জোর দিয়েছি। এখনই সিরিয়াস না হলে তফসিল ঘোষণার পর ইসির অবস্থান কী হবে তা স্পষ্টভাবে জানতে এসেছি। এবারের নির্বাচন নিরপেক্ষ হবে। আশা করি এবারের নির্বাচন বিগত তিন নির্বাচনের মতো হবে না। অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হবে।

